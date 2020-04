Як світові бренди використовують креатив для боротьби з коронавірусом

Найвідоміші компанії світу влаштували своєрідний "челендж" – вони створюють і поширюють свої тимчасові логотипи, які закликають усіх дотримуватися правил карантину. Їхній почин уже підхопили в Україні.

Оригінальні емблеми, створені як офіційними дизайнерами брендів, так і простими "маестро фотошопу", креативно нагадують про рекомендації, яких треба дотримуватися, аби перемогти COVID-19. А саме – залишатися вдома, тримати дистанцію, не вітатися рукостисканням та інші.

Ці лого тимчасові й використовуються лише в соцмережах і рекламі. Але їхня соціальна місія, погодьтеся, дуже вагома.

Чим далі – тим ближче!

Одним з перших пішов у наступ на коронавірус ресторан швидкого харчування McDonald’s. Знайомі всім золоті арки, що складають літеру "М", розділилися. Девіз до нової картинки у різних країнах звучить по-різному, але суть однакова: давайте зараз залишатися окремо, щоб потім бути разом. Українське відділення компанії оформило цю ідею римою:

Невеличка дистанція, на деякий час, допоможе об'єднати всіх нас.



McDonald’s розділив фірмову літеру "M"

Компанія Coca-Cola у своєму логотипі взагалі розділила всі літери. Правда, зробила це лише на одному рекламному щиті – зате якому (!) – на знаменитому Таймс-сквер у Нью-Йорку, що зараз найбільше серед американських міст потерпає від COVID-19. Слоган під лого стверджує: "Залишатися окремо – це найкращий засіб об'єднатися!"



Coca-Cola закликає залишатися окремо

Таймс-сквер – одне зі знакових місць світу. Тому ми саме тут розмістили рекламу зі зміненим логотипом, щоб якнайкраще донести своє послання до багатьох людей, – відзначила пресслужба Coса-Cola.

Почали рівняютися на всесвітньо відомі бренди і в Україні. Наприклад, тимчасово змінили свої лого агенція Gres Todorchuk та інтернет-журнал Platfor.ma.

"У часи карантину та самоізоляції довкола з’являється все більше оксюморонів. Коли б ми ще з таким задоволенням доїдали торішню консервацію. Але наш улюблений – це #чимдалітимближче. Тому що залишаючись вдома, далеко від друзів і близьких, ви насправді лише допомагаєте і робите добро. Ми, бачте, навіть лого змінюємо, аби тримати дистанцію. Приєднуйтеся", – написала Platfor.ma на своїй сторінці у Facebook.

Тримайте дистанцію!

Про необхідність тримати дистанцію дружно нагадали й автовиробники. (Цей слоган взагалі в усі часи можна вважати автомобільним!) На своїх сторінках у соцмережах вони також похизувалися тимчасовими "карантинними" логотипами.

У Mercedes-Benz круг навколо трикутної зірки став більшим, тому між ними з’явився великий простір.



Mercedes-Benz "збільшує простір"

На емблемі Volkswagen далеко розбіглися літери V і W.



Volkswagen розсунув літери

А в Audi "роз’їхалися" в різні боки класичні кільця.



В Audi "роз'їхалося" лого

До цієї трійці, можливо, вже незабаром приєднається Maserati. Компанія зараз у досить незручному становищі, адже на її лого зображена… корона. Навіть такі непрямі аналогії з коронавірусом можуть негативно вплинути на імідж Maserati та на продаж авто. Тим більше, негативний приклад уже є. Після спалаху епідемії значно скоротилися продажі популярного пива Corona ("Корона"). Маркетологи впевнені, що так споживачі відреагували на назву хмільного напою. А днями броварня Grupo Modelo, що випускає Corona, взагалі оголосила про призупинення діяльності. У компанії, правда, запевнили, що це пов’язано з оголошенням карантину, і згодом виробництво відновиться.

Не вітайтеся рукостисканням!

Цю наполегливу антивірусну рекомендацію креативно використали компанії, на лого яких зображні саме такі привітання.

Так, найбільша ecommerce-платформа в Південної Америки Mercado Libre на своєму лого замінила потиснуті руки на доторкання ліктями.



Mercado Libre проти рукостискання

А креативна агенція Partners in Crime та мережа вуличних ресторанів Brothers взагалі пропонують безконтактний варіант – привітання кулаками на відстані.







Тримайте кулаки на відстані!

Розходьтеся!

Хвиля творчих експериментів з логотипами почала добігати й до світу спорту. Змагань зараз немає – але ж треба якось нагадувати про себе!

Футбольний клуб "Інтер" (Маямі, США), який належить легендарному гравцю, а нині успішному бізнесмену Девіду Бекхему, зробив перший крок. Дві чаплі, які на емблемі "інтеристів" тулилися спинами одна до одної, тепер далеченько розійшлися.



"Інтер" рекомендує!

Українські дизайнери поки ще не порадували креативними ідеями для футбольних клубів, зате відзначилися наші сусіди – білоруси. У спільноті "Котики про футбол" з'явилися оновлені на час епідемії емблеми всіх клубів вищої ліги Білорусі. Подивіться на ці два приклади – правда симпатично?



Футбольні емблеми "розбіглися"

Але надто серйозні білоруські футбольні функціонери поки не поспішають використовувати ці та інші варіанти емблем навіть на клубних сторінках у соцмережах.

Сидіть удома!

Навряд чи скористаються аналогічним подарунком і представники відомих компаній чи організацій, логотипи яких переробив словацький фотограф і дизайнер Юре Товрльян. Він виклав на ресурсі Behance майже два десятки своїх оригінальних робіт. Але більшість з них – досить іронічні, що точно не сподобається солідним бізнесменам.

Наприклад, логотип Nike у новій версії тепер закликає "Just Don’t do it" ("Просто не роби це"). А компанія GoodYear, найбільший у світі виробник автомобільних шин, стала називатися BadYear.



"Не роби це", бо "поганий рік"

Зате деякі українські бренди можуть скористатися симпатичними логотипами нашого дизайнера Ігоря Ревенка. Ось як він разом з брендом "Всі свої" нагадав про рекомендацію сидіти під час карантину вдома.



Сидіть удома!

У наступному матеріалі ми продовжимо тему "Креатив проти коронавірусу" і розкажемо про мотивуючі листівки і банери відомих компаній.