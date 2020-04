Как мировые бренды используют креатив для борьбы с коронавирусом

Самые известные компании мира устроили своеобразный "челлендж" – они создают и распространяют свои временные логотипы, которые призывают всех соблюдать правила карантина. Их почин уже подхватили в Украине.

Оригинальные эмблемы, созданные как официальными дизайнерами брендов, так и простыми "маэстро фотошопа", креативно напоминают о рекомендациях, которых надо придерживаться, чтобы победить COVID-19. А именно – оставаться дома, соблюдать дистанцию, не здороваться рукопожатием и другие.

Эти лого временные и используются только в соцсетях и рекламе. Но их социальная миссия, согласитесь, очень весомая.

Чем дальше – тем ближе!

Одним из первых пошел в наступление на коронавирус ресторан быстрого питания McDonald’s. Знакомые всем золотые арки, составляющие букву "М", разделились. Девиз новой картинки в разных странах звучит по-разному, но суть одинаковая: давайте сейчас оставаться отдельно, чтобы потом быть вместе. Украинское подразделение компании оформило эту идею рифмой:

Небольшая дистанция, на некоторое время, поможет объединить всех нас.



McDonald’s разделил фирменную букву "M"

Компания Coca-Cola в своем логотипе вообще разделила все буквы. Правда, сделала это только на одном рекламном щите – зато каком(!) – на знаменитой Таймс-сквер в Нью-Йорке, который сейчас больше всего среди американских городов страдает от COVID-19. Слоган под лого утверждает: "Оставаться отдельно – это наилучший способ объединиться!"



Coca-Cola призывает оставаться отдельно

Таймс-сквер – одно из знаковых мест мира. Именно поэтому мы здесь разместили рекламу с измененным логотипом, чтобы как можно лучше донести свое послание многим людям,

– отметила пресс-служба Соса-Cola.

Начали равняться на всемирно известные бренды и в Украине. Например, временно изменили свои лого агентство Gres Todorchuk и интернет-журнал Platfor.ma.

"Во времена карантина и самоизоляции вокруг появляется все больше оксюморонов. Когда бы мы еще с таким удовольствием доедали прошлогоднюю консервацию. Но наш любимый – это #чимдалітимближче. Потому что оставаясь дома, вдали от друзей и близких, вы на самом деле помогаете и делаете добро. Мы, видите ли, даже лого меняем, чтобы держать дистанцию. Присоединяйтесь", – написала Platfor.ma на своей странице в Facebook.

Держите дистанцию!

О необходимости держать дистанцию дружно напомнили и автопроизводители. (Этот слоган вообще во все времена можно считать автомобильным!) На своих страницах в соцсетях они тоже похвастались временными "карантинными" логотипами.

В Mercedes-Benz круг вокруг треугольной звезды стал большим, потому между ними появилось большое пространство.



Mercedes-Benz "увеличивает пространство"

На эмблеме Volkswagen далеко разбежались буквы V и W.



Volkswagen раздвинул буквы

А у Audi "разъехались" в разные стороны классические кольца.



У Audi "разъехалось" лого

К этой тройке, возможно, уже вскоре присоединится Maserati. Компания сейчас в довольно неловком положении, так как на ее лого изображена... корона. Даже такие косвенные аналогии с коронавирусом могут негативно повлиять на имидж Maserati и на продажу авто. После вспышки эпидемии значительно сократились продажи популярного пива Corona ("Корона"). Маркетологи уверены, что так потребители отреагировали на название хмельного напитка. А на днях пивоварня Grupo Modelo, выпускающая Corona, вообще объявила о приостановлении деятельности. В компании, правда, заверили, что это связано с объявлением карантина, и впоследствии производство возобновится.

Не здоровайтесь рукопожатием!

Эту настойчивую антивирусную рекомендацию креативно использовали компании, на лого которых изображено именно такое приветствие.

Так, наибольшая ecommerce-платформа в Южной Америки Mercado Libre на своем лого заменила пожимаемые руки касанием локтями.



Mercado Libre против рукопожатия

А креативное агентство Partners in Crime и сеть уличных ресторанов Brothers вообще предлагают бесконтактный вариант – приветствие кулаками на расстоянии.







Держите кулаки на расстоянии!

Расходитесь!

Волна творческих экспериментов с логотипами начала добираться и до мира спорта. Соревнований сейчас нет – но надо как-то напоминать о себе!

Футбольный клуб "Интер" (Майами, США), который принадлежит легендарному игроку, а ныне успешному бизнесмену Дэвиду Бекхэму, сделал первый шаг. Две цапли, которые на эмблеме "интеристов" прижимались спинами друг к другу, теперь далековато разошлись.



"Интер" рекомендует!

Украинские дизайнеры пока еще не порадовали креативными идеями для футбольных клубов, зато отличились наши соседи – белорусы. В сообществе "Котики о футболе" появились обновленные на время эпидемии эмблемы всех клубов высшей лиги Беларуси. Посмотрите на эти два примера – правда симпатично?



Футбольные эмблемы "разбежались"

Но слишком серьезные белорусские футбольные функционеры пока не спешат использовать эти и другие варианты эмблем даже на клубных страничках в соцсетях.

Сидите дома!

Вряд ли воспользуются аналогичным подарком и представители известных компаний или организаций, логотипы которых переделал словацкий фотограф и дизайнер Юре Товрльян. Он выложил на ресурсе Behance почти два десятка своих оригинальных работ. Но большинство из них – довольно ироничные, что точно не понравится солидным бизнесменам.

Например, логотип Nike в новой версии теперь призывает "Just don't do it" ("Просто не делай это"). А компания GoodYear, крупнейший в мире производитель автомобильных шин, стала называться BadYear.



"Не делай это", потому что "плохой год"

Зато некоторые украинские бренды могут воспользоваться симпатичными логотипами нашего дизайнера Игоря Ревенко. Вот как он вместе с брендом "Всі. Свої" напомнил о рекомендации сидеть во время карантина дома.



Сидите дома!

В следующем материале мы продолжим тему "Креатив против коронавируса" и расскажем о мотивирующих листовках и баннерах известных компаний.