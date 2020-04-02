Правительство расширило список учреждений, которым можно работать во время карантина
Кабмин увеличил перечень видов деятельности, которыми может заниматься бизнес на период карантина. Разрешение на работу получили ломбарды и кредитные союзы, а аптеки правительство призвало перейти на круглосуточный режим.
Соответствующие изменения в постановление правительства О карантине приняли 1 апреля, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики и торговли Украины.
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К разрешенным видам деятельности добавили:
- продажу автозапчастей, в частности для сельскохозяйственной техники;
- продажу молодняка домашней птицы;
- работу ломбардов, кредитных союзов и других финансовых учреждений.
Также правительство призвало аптеки перейти на круглосуточный режим работы. Есть ограничения по работе супермаркетов – на 10 квадратных метрах торговой площади не может быть больше, чем один посетитель. Дистанция между людьми, как и требовалось ранее, – не меньше полутора метра.
Что запрещено во время карантина согласно решению правительства 1 апреля? – ходить в парки и зоны отдыха (одному человеку можно выгуливать домашнее животное; можно зайти в случае служебной необходимости);
– пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;
– перемещаться группой лиц больше чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
– быть в общественных местах детям до 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
– проводить массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие) мероприятия, в которых принимают участие более 10 человек (кроме мероприятий для организации власти).
Также введут социальное дистанцирование людей, которым больше 65 лет.
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