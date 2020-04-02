14:47
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Уряд розширив список установ, яким можна працювати під час карантину

      - Читать новость на русском
      Уряд розширив перелік видів діяльності для бізнесу під час карантину / Тульские новости

      Кабмін збільшив перелік видів діяльності, якими може займатися бізнес на період карантину. Дозвіл на роботу отримали ломбарди та кредитні спілки, а аптеки уряд закликав перейти у цілодобовий режим.

      Відповідні зміни до постанови уряду про карантин ухвалили 1 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки та торгівлі України.

      До теми Якщо карантин послаблять – в Україні помре 1,5 мільйона людей, – інфекціоніст

      До дозволених видів діяльності додали:

      • продаж автозапчастин, зокрема для сільськогосподарської техніки;
      • продаж молодняка свійської птиці;
      • роботу ломбардів, кредитних спілок та інших фінансових установ.

      Також уряд закликав аптеки перейти на цілодобовий режим роботи. Є обмеження щодо роботи супермаркетів – на 10 квадратних метрах торгової площі не може бути більше, ніж один відвідувач. Дистанція між людьми, як і вимагалось раніше, – не менша півтора метра.

      Що заборонено під час карантину згідно з рішенням уряду 1 квітня?– ходити в парки і зони відпочинку (одній людині можна вигулювати домашню тварину; можна зайти у випадку службової необхідності);
      – перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;
      – переміщуватися групою осіб більш ніж по двоє, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      – бути в громадських місцях дітям до 16 років, без супроводу повнолітніх;
      – проводити масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні та інші) заходи, в яких бере участь понад 10 осіб (крім заходів для організації влади).
       Також запровадять соціальне дистанціювання людей, яким понад 65 років.

      Що таке надзвичайна ситуація
      Що таке надзвичайна ситуація? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Бізнес Міністерство економічного розвитку і торгівлі Кабінет Міністрів України Ломбарди
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 13:14 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
      Медицина 203948
      сьогодні , 12:00 Смертельний відпочинок в Криму
      Блоги 3531
      сьогодні , 10:34 Венедіктова представила свого нового заступника: ним став Ігор Мустеца з Чернівців
      Новини України 3919
      сьогодні , 08:03 Головні новини 1 квітня: посилення обмежень під час карантину, зміна оплати пенсій
      Новини України 14964
      сьогодні , 11:27 У Чехії надзвичайний стан продовжать до 11 травня
      Новини світу 3633
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 2 квітня: після дводенного зміцнення гривня знову падає
      Новини України 3902
      сьогодні , 11:03 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
      Лікування 499207
      сьогодні , 11:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 3500 хворих
      Лікування 139993
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 14:05 Ціна мовчання. Чому Андрія Єрмака потрібно терміново прибирати
      Леонід Швець
      сьогодні , 11:46 Коронавірус і шахраї: як обдурюють і куди скаржитися українцям
      Анатолій Яворський
      Залиште відгук