Уряд розширив список установ, яким можна працювати під час карантину

Кабмін збільшив перелік видів діяльності, якими може займатися бізнес на період карантину. Дозвіл на роботу отримали ломбарди та кредитні спілки, а аптеки уряд закликав перейти у цілодобовий режим.

Відповідні зміни до постанови уряду про карантин ухвалили 1 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки та торгівлі України.

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До дозволених видів діяльності додали:

продаж автозапчастин, зокрема для сільськогосподарської техніки;

продаж молодняка свійської птиці;

роботу ломбардів, кредитних спілок та інших фінансових установ.

Також уряд закликав аптеки перейти на цілодобовий режим роботи. Є обмеження щодо роботи супермаркетів – на 10 квадратних метрах торгової площі не може бути більше, ніж один відвідувач. Дистанція між людьми, як і вимагалось раніше, – не менша півтора метра.

Що заборонено під час карантину згідно з рішенням уряду 1 квітня?– ходити в парки і зони відпочинку (одній людині можна вигулювати домашню тварину; можна зайти у випадку службової необхідності);

– перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

– переміщуватися групою осіб більш ніж по двоє, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

– бути в громадських місцях дітям до 16 років, без супроводу повнолітніх;

– проводити масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні та інші) заходи, в яких бере участь понад 10 осіб (крім заходів для організації влади).

Також запровадять соціальне дистанціювання людей, яким понад 65 років.



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