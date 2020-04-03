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      Карантин в Украине усилят: что известно

      - Читати новину українською
      В Украине ужесточили карантин / slk.kh.ua

      Для предотвращения распространения коронавируса Кабинет Министров планирует усилить карантинные ограничения. Правительство утвердило список дополнительных ограничений.

      Решение усилить меры безопасности на время карантина утвердили на заседании правительства. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале премьер Денис Шмыгаль.

      Обратите внимание Правительство расширило список учреждений, которым можно работать во время карантина

      Окончательных подробностей относительно мер усиления пока нет: решения Кабиина должны опубликовать в скором времени.

      К этому прибегли из-за ежедневного роста количества инфицированных коронавирусом в Украине на более 10%.

      Теперь будет действовать запрет на:

      • посещение парков и зон отдыха, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
      • пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;
      • перемещения группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
      • пребывание в общественных местах людей, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
      • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Исключения – меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

      К слову, такие ограничения Кабмин предложил ввести еще на заседании 1 апреля. Однако их отправили на доработку.

      Обратите внимание! Ранее правительство обязало всех украинцев, вернувшихся из-за границы, находиться на обсервации в течение 14 дней. Это нужно, чтобы не допустить занесения новых случаев болезни на территорию Украины.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировали 942 случая заражения коронавирусом. Умерли 23 человек, выздоровели – 19.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

       


      Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская, Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины
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