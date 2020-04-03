Карантин в Украине усилят: что известно

Для предотвращения распространения коронавируса Кабинет Министров планирует усилить карантинные ограничения. Правительство утвердило список дополнительных ограничений.

Решение усилить меры безопасности на время карантина утвердили на заседании правительства. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале премьер Денис Шмыгаль.

Обратите внимание Правительство расширило список учреждений, которым можно работать во время карантина

Окончательных подробностей относительно мер усиления пока нет: решения Кабиина должны опубликовать в скором времени.

К этому прибегли из-за ежедневного роста количества инфицированных коронавирусом в Украине на более 10%.

Теперь будет действовать запрет на:

посещение парков и зон отдыха, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещения группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах людей, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Исключения – меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

К слову, такие ограничения Кабмин предложил ввести еще на заседании 1 апреля. Однако их отправили на доработку.

Обратите внимание! Ранее правительство обязало всех украинцев, вернувшихся из-за границы, находиться на обсервации в течение 14 дней. Это нужно, чтобы не допустить занесения новых случаев болезни на территорию Украины.

Коронавирус в Украине: основное

По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировали 942 случая заражения коронавирусом . Умерли 23 человек, выздоровели – 19.

. Умерли 23 человек, выздоровели – 19. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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