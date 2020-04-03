Перемещение между областями могут ограничить: подробности

Кабмин дополнил перечень ограничительных мер в карантин: на границе каждой из областей будут проводить мониторинг здоровья пассажиров и водителей. А в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможность перемещения между областями вообще ограничат.

О том, что облгосадминистрации должны обустроить контрольно-пропускные пункты, говорится в постановлении правительства об усилении карантина.

Важно Карантин в Украине усилили: что нового

Областные госадминистрации должны:

установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещение между областями;

на/с территории областей граждан и транспортных средств, путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а между областями; создать на въездах и выездах на/с территории областей контрольно-пропускные пункты, привлекать для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций;

Среди прочего также нужно:

обеспечить обустройство специализированных заведений для организации обсервации , питания и транспортировки к ним.

, питания и транспортировки к ним. в случае необходимости обеспечить оперативное отзыв с очной формы обучения на заочную врачей-интернов для привлечения к оказанию медицинской помощи ;

с очной формы обучения на заочную врачей-интернов ; организовать проведение дезинфекционных мероприятий в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях;

в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях; принять меры для обслуживания одиноких престарелых, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать должное социальное сопровождение.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

Где уже действует особый режим въезда

В Черновицкой области с 3 апреля действует запрет на въезд, которая не касается только:

перевозка грузов;

транзитного транспорта;

для транспорта учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность области;

транспорта граждан, которые зарегистрированы в Черновицкий области, проживают в ней и возвращаются к месту постоянного проживания.

В Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской, Киевской областях уже установлены КПП, на которых людям меряют температуру и проверяют документы.



Почему нужно соблюдать самоизоляцию / Инфографика 24 канала