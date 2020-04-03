Перемещение между областями могут ограничить: подробности
Кабмин дополнил перечень ограничительных мер в карантин: на границе каждой из областей будут проводить мониторинг здоровья пассажиров и водителей. А в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможность перемещения между областями вообще ограничат.
О том, что облгосадминистрации должны обустроить контрольно-пропускные пункты, говорится в постановлении правительства об усилении карантина.
Важно Карантин в Украине усилили: что нового
Областные госадминистрации должны:
- установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещение между областями;
- создать на въездах и выездах на/с территории областей контрольно-пропускные пункты, привлекать для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций;
Среди прочего также нужно:
- обеспечить обустройство специализированных заведений для организации обсервации, питания и транспортировки к ним.
- в случае необходимости обеспечить оперативное отзыв с очной формы обучения на заочную врачей-интернов для привлечения к оказанию медицинской помощи;
- организовать проведение дезинфекционных мероприятий в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях;
- принять меры для обслуживания одиноких престарелых, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать должное социальное сопровождение.
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
Где уже действует особый режим въезда
В Черновицкой области с 3 апреля действует запрет на въезд, которая не касается только:
- перевозка грузов;
- транзитного транспорта;
- для транспорта учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность области;
- транспорта граждан, которые зарегистрированы в Черновицкий области, проживают в ней и возвращаются к месту постоянного проживания.
В Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской, Киевской областях уже установлены КПП, на которых людям меряют температуру и проверяют документы.
Читайте также
-
Венедиктова проводит совещание с Нефедовым и руководителем ГБР: деталисегодня , 13:25
-
Гео Лероса впервые допросили в ГБР относительно "пленок Ермака"сегодня , 10:40
-
Глупый пиар мэра, – глава Днепропетровского облсовета о 600 могилах для умерших от COVID-19сегодня , 14:06
-
Топ-чиновник незаконно передавал тайные документы: известно кто именносегодня , 13:10
-
Спецоперация против Ермака: кто за этим стоит?сегодня , 12:30
-
Три особенности борьбы с пандемией в Украине: что не таксегодня , 11:15