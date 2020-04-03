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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Перемещение между областями могут ограничить: подробности

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      Блокпосты обустроят в каждой области / galka.if.ua

      Кабмин дополнил перечень ограничительных мер в карантин: на границе каждой из областей будут проводить мониторинг здоровья пассажиров и водителей. А в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможность перемещения между областями вообще ограничат.

      О том, что облгосадминистрации должны обустроить контрольно-пропускные пункты, говорится в постановлении правительства об усилении карантина.

      Важно Карантин в Украине усилили: что нового

      Областные госадминистрации должны:

      • установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещение между областями;
      • создать на въездах и выездах на/с территории областей контрольно-пропускные пункты, привлекать для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций;

      Среди прочего также нужно:

      • обеспечить обустройство специализированных заведений для организации обсервации, питания и транспортировки к ним.
      • в случае необходимости обеспечить оперативное отзыв с очной формы обучения на заочную врачей-интернов для привлечения к оказанию медицинской помощи;
      • организовать проведение дезинфекционных мероприятий в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях;
      • принять меры для обслуживания одиноких престарелых, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать должное социальное сопровождение.


      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Где уже действует особый режим въезда

      В Черновицкой области с 3 апреля действует запрет на въезд, которая не касается только:

      • перевозка грузов;
      • транзитного транспорта;
      • для транспорта учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность области;
      • транспорта граждан, которые зарегистрированы в Черновицкий области, проживают в ней и возвращаются к месту постоянного проживания.

      В Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской, Киевской областях уже установлены КПП, на которых людям меряют температуру и проверяют документы.


      Почему нужно соблюдать самоизоляцию / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Министерство инфраструктуры Транспорт
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