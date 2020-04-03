Переміщення між областями можуть обмежити: подробиці

Кабмін доповнив перелік обмежувальних заходів у карантин: на межі кожної з областей проводитимуть моніторинг здоров'я пасажирів і водіїв. А в разі погіршення епідеміологічної ситуації можливість переміщення між областями взагалі обмежать.

Про те, що облдержадміністрації повинні облаштувати контрольно-перепускні пункти, йдеться у постанові уряду щодо посилення карантину.

Важливо Карантин в Україні посилили: що нового

Обласні держадміністрації повинні:

встановити особливий режим на в’їздах і виїздах на/з території областей громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі погіршення епідемічної ситуації обмежити переміщення між областями;

на/з території областей громадян і транспортних засобів, подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а між областями; створити на в’їздах і виїздах на/з території областей контрольно-пропускні пункти, залучати для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій;

Серед іншого також потрібно:

забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації , харчування та транспортування до них.

, харчування та транспортування до них. у разі потреби забезпечити оперативне відкликання з очної форми навчання на заочну лікарів-інтернів для залучення до надання медичної допомоги ;

з очної форми навчання на заочну ; організувати проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах;

у жилих, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах; вжити заходів для обслуговування самотніх людей похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

Де вже діє особливий режим в'їзду

У Чернівецькій області з 3 квітня діє заборона на в'їзд, яка не стосується лише:

перевезення вантажів;

транзитного транспорту;

для транспорту установ, які забезпечують життедіяльність області;

транспорту громадян, які зареєстровані в Чернівецький області, проживають в ній та повертаються до місця постійного проживання.

В Одеській, Івано-Франківській і Тернопільській, Київській областях вже встановленні КПП, на яких людям міряють температуру і перевіряють документи.



Чому потрібно дотримуватися самоізоляції / Інфографіка 24 каналу