16:33
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Переміщення між областями можуть обмежити: подробиці

      - Читать новость на русском
      Блокпости облаштують у кожній області / galka.if.ua

      Кабмін доповнив перелік обмежувальних заходів у карантин: на межі кожної з областей проводитимуть моніторинг здоров'я пасажирів і водіїв. А в разі погіршення епідеміологічної ситуації можливість переміщення між областями взагалі обмежать.

      Про те, що облдержадміністрації повинні облаштувати контрольно-перепускні пункти, йдеться у постанові уряду щодо посилення карантину.

      Важливо Карантин в Україні посилили: що нового

      Обласні держадміністрації повинні:

      • встановити особливий режим на в’їздах і виїздах на/з території областей громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі погіршення епідемічної ситуації обмежити переміщення між областями;
      • створити на в’їздах і виїздах на/з території областей контрольно-пропускні пункти, залучати для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій;

      Серед іншого також потрібно:

      • забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації, харчування та транспортування до них.
      • у разі потреби забезпечити оперативне відкликання з очної форми навчання на заочну лікарів-інтернів для залучення до надання медичної допомоги;
      • організувати проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах;
      • вжити заходів для обслуговування самотніх людей похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

      Де вже діє особливий режим в'їзду

      У Чернівецькій області з 3 квітня діє заборона на в'їзд, яка не стосується лише:

      • перевезення вантажів;
      • транзитного транспорту;
      • для транспорту установ, які забезпечують життедіяльність області;
      • транспорту громадян, які зареєстровані в Чернівецький області, проживають в ній та повертаються до місця постійного проживання.

      В Одеській, Івано-Франківській і Тернопільській, Київській областях вже встановленні КПП, на яких людям міряють температуру і перевіряють документи.

      Чому варто залишатися вдома
      Чому потрібно дотримуватися самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Міністерство інфраструктури Транспорт
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 14:33 Україна не погоджується на запропоновані бойовиками списки на обмін, – ЗМІ
      Новини України 3495
      сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      Інтернет 369730
      сьогодні , 14:13 Коронавірус в Іспанії: країна випередила Італію за кількістю заражень
      Здорове життя 64293
      сьогодні , 11:48 Підвищення інфляції, падіння ВВП та середньої заробітної плати: уряд погіршив прогнози
      Новини України 3612
      сьогодні , 10:54 Силовики похизувались вбивством червонокнижного птаха біля Одеси: фото
      Новини України 3659
      сьогодні , 13:26 Хто в Раді найчастіше прогулює засідання: список нардепів
      Новини України 4909
      сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 173300
      сьогодні , 11:00 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 4100 хворих
      Лікування 146270
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Як карантин може вплинути на судову реформу
      Дмитро Дубілет
      сьогодні , 08:40 Карантин і санкції проти Росії: чи можливе завершення війни на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов
      Залиште відгук