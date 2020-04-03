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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Карантин в Україні посилили: що нового

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      В Україні посилили карантинні обмеження / slk.kh.ua

      З 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет міністрів вдається, аби убезпечити українців від пандемії.

      Рішення посилити заходи безпеки на час карантину затвердили на засіданні уряду. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр Денис Шмигаль.

      Зверніть увагу Уряд розширив список установ, яким можна працювати під час карантину

      Нові карантинні обмеження з 6 квітня:

      • заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
      • не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      • дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків;
      • відвідування спортивних майданчиків;
      • прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
      • відвідування закладів соцдопомоги, паліативної допомоги;
      • самовільно залишати місця обсервації;
      • виходити на вулицю без документів, що засвідчують особу.

      Окрім того:

      • працюватиме лише 21 пункт пропуску на кордоні з Україною;
      • усі, хто повертатимуть з-за кордону, обов'язково перебуватимуть в 14-денній обсервації;

      Якщо епідемічна ситуація покращиться, уряд послабить карантин до кінця квітня. Зокрема Шмигаль згадав про ймовірність запуску громадського транспорту у містах.


      Нові обмеження через карантин / Інфографіка Кабміну

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 3 квітня в Україні зафіксували 942 випадки зараження коронавірусом. Померли 23 людей, одужали – 19.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

       


      Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Вероніка Климська, Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини України Кабінет Міністрів України
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