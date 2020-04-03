Порушників режиму самоізоляції примусово відправлятимуть в обсерватор, – рішення уряду

Кабінет Міністрів України 2 квітня схвалив зміни до постанови про боротьбу з поширенням коронавірусу. Серед іншого ухвалені зміни визначають перелік осіб, які потребують самоізоляції, примусової госпіталізації в обсерватор, посилення карантинних заходів тощо.

Зміни до постанови щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу опубліковані на сайті Кабінету Міністрів України.

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Хто потребує самоізоляції:

ті, хто контактував з хворими (за винятком службових осіб, які були у засобах захисту, наприклад, прикордонник);

люди, у яких підозрюють коронавірус, або які хворі на коронавірус, але не потребують госпіталізації;

люди, яким виповнилося 60 років і більше (крім тих, хто бере участь у боротьбі з коронавірусом).

Як визначити термін самоізоляції?Для людей, у яких підозрюють коронавірус, або які хворіють на коронавірус, термін самоізоляції визначає лікар. В іншому разі термін самоізоляції становить 14 днів.

Обов'язки і права людей на самоізоляції

Людина, яка потребує самоізоляції повинна:

вказати місце самоізоляції, короткі відомості про стан здоров'я і контактні дані;

постійно перебувати у визначеному для самоізоляції місці;

утримуватися від контактів з іншими людьми.

Люди на самоізоляції можуть:

відвідувати продуктові магазини чи аптеки, якщо ніхто не може зробити цього для них (не далі як за 2 кілометри від місця самоізоляції);

двічі на день вигулювати домашніх тварин;

у невідкладних станах звертатися за екстреною медичною допомогою.

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Кого можуть термінового госпіталізувати до обсерватора:

той, хто заявив про добровільну госпіталізацію, оскільки не може дотримуватися самоізоляції;

люди, які двічі порушили умови самоізоляції;

особи, які контактували з хворими або мають ознаки хвороби, але відмовляються від медичного обстеження;

люди, які перетинають державний кордон;

ті, хто перетинає лінію розмежування на Донбасі або адміністративну межу з Кримом.

Термін обсервації у таких випадках становить 14 діб.



Нові карантинні обмеження в Україні / інфографіка Кабінету Міністрів України