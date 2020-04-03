16:33
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Порушників режиму самоізоляції примусово відправлятимуть в обсерватор, – рішення уряду

      - Читать новость на русском
      Які нові правила обсервації діятимуть в Україні / sobitie.com.ua

      Кабінет Міністрів України 2 квітня схвалив зміни до постанови про боротьбу з поширенням коронавірусу. Серед іншого ухвалені зміни визначають перелік осіб, які потребують самоізоляції, примусової госпіталізації в обсерватор, посилення карантинних заходів тощо.

      Зміни до постанови щодо заходів з протидії поширенню коронавірусу опубліковані на сайті Кабінету Міністрів України.

      Варто знати Карантин в Україні посилили: що нового

      Хто потребує самоізоляції:

      • ті, хто контактував з хворими (за винятком службових осіб, які були у засобах захисту, наприклад, прикордонник);
      • люди, у яких підозрюють коронавірус, або які хворі на коронавірус, але не потребують госпіталізації;
      • люди, яким виповнилося 60 років і більше (крім тих, хто бере участь у боротьбі з коронавірусом).

      Як визначити термін самоізоляції?Для людей, у яких підозрюють коронавірус, або які хворіють на коронавірус, термін самоізоляції визначає лікар. В іншому разі термін самоізоляції становить 14 днів.

      Обов'язки і права людей на самоізоляції

      Людина, яка потребує самоізоляції повинна:

      • вказати місце самоізоляції, короткі відомості про стан здоров'я і контактні дані;
      • постійно перебувати у визначеному для самоізоляції місці;
      • утримуватися від контактів з іншими людьми.

      Люди на самоізоляції можуть:

      • відвідувати продуктові магазини чи аптеки, якщо ніхто не може зробити цього для них (не далі як за 2 кілометри від місця самоізоляції);
      • двічі на день вигулювати домашніх тварин;
      • у невідкладних станах звертатися за екстреною медичною допомогою.

      Цікаво Як Україна виходитиме з карантину: пояснення прем'єра Шмигаля

      Кого можуть термінового госпіталізувати до обсерватора:

      • той, хто заявив про добровільну госпіталізацію, оскільки не може дотримуватися самоізоляції;
      • люди, які двічі порушили умови самоізоляції;
      • особи, які контактували з хворими або мають ознаки хвороби, але відмовляються від медичного обстеження;
      • люди, які перетинають державний кордон;
      • ті, хто перетинає лінію розмежування на Донбасі або адміністративну межу з Кримом.

      Термін обсервації у таких випадках становить 14 діб.

      карантин і обсервація, посилення обмежень
      Нові карантинні обмеження в Україні / інфографіка Кабінету Міністрів України

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:48 Підвищення інфляції, падіння ВВП та середньої заробітної плати: уряд погіршив прогнози
      Новини України 3612
      сьогодні , 11:00 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 4100 хворих
      Лікування 146270
      сьогодні , 14:33 Україна не погоджується на запропоновані бойовиками списки на обмін, – ЗМІ
      Новини України 3495
      сьогодні , 13:15 Карантин в Україні посилили: що нового
      Новини України 12821
      сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 173300
      сьогодні , 11:45 Закон про забезпечення додаткових соцгарантій через COVID-19 набув чинності
      Новини України 3208
      сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      Інтернет 369730
      сьогодні , 13:26 Хто в Раді найчастіше прогулює засідання: список нардепів
      Новини України 4909
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Як карантин може вплинути на судову реформу
      Дмитро Дубілет
      сьогодні , 08:40 Карантин і санкції проти Росії: чи можливе завершення війни на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов
      Залиште відгук