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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як Україна виходитиме з карантину: пояснення прем'єра Шмигаля

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      Шмигаль розповів про завершення карантину / Пресслужба Кабміну

      Послабнення карантину в Україні через коронавірусну інфекцію може бути лише через після зниження динаміки захворюваності. Однак деякі заборони діятимуть довше.

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відеозвернення наголосив, що при позитивній динаміці зниження захворюваності, наприкінці квітня карантин поступово можуть розпочати послаблювати.

      Важливо Карантин в Україні посилять: що відомо

      Процес послаблення буде відбуватися у кілька етапів:

      1. На роботу підуть люди працездатного віку. 
      2. Частково почнуть відновлювати рух громадського транспорту.

      Однак оскільки загроза поширення коронавірусу нікуди не зникне, то обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть діяти. Усі будуть зобов'язані носити маски та дотримуватися карантину.

      Для старших людей, школярів та студентів карантин продовжать.

      Станом на ранок 3 квітня в Україні підтвердили 942 випадки зараження коронавірусом, 23 – летальних, 19 людей одужало. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.

      карантин україна заборони обмеження правила
      Що заборонено в Україні через карантин / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Здоров'я Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
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