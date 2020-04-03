Как Украина будет выходить из карантина: объяснение премьера Шмыгаля

Ослабление карантина в Украине из-за коронавирусной инфекции может быть только после снижения динамики заболеваемости. Однако некоторые запреты будут действовать дольше.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеообращения отметил, что при положительной динамике снижения заболеваемости, в конце апреля карантин постепенно могут начать ослаблять.

Важно Карантин в Украине усилят: что известно

Процесс ослабления будет происходить в несколько этапов:

На работу пойдут люди трудоспособного возраста.

Частично начнут восстанавливать движение общественного транспорта.

Однако поскольку угроза распространения коронавируса никуда не исчезнет, то ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать. Все будут обязаны носить маски и соблюдать карантин.

Для старших людей, школьников и студентов карантин продолжат.

По состоянию на утро 3 апреля в Украине подтвердили 942 случая заражения коронавирусом, 23 – летальных, 19 человек выздоровел. Правительство продлило карантин до 24 апреля.



Что запрещено в Украине из-за карантина / инфографика 24 канала