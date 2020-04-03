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      Как Украина будет выходить из карантина: объяснение премьера Шмыгаля

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      Шмыгаль рассказал о завершении карантина / Пресс-служба Кабмина

      Ослабление карантина в Украине из-за коронавирусной инфекции может быть только после снижения динамики заболеваемости. Однако некоторые запреты будут действовать дольше.

      Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеообращения отметил, что при положительной динамике снижения заболеваемости, в конце апреля карантин постепенно могут начать ослаблять.

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      Процесс ослабления будет происходить в несколько этапов:

      • На работу пойдут люди трудоспособного возраста.
      • Частично начнут восстанавливать движение общественного транспорта.

      Однако поскольку угроза распространения коронавируса никуда не исчезнет, то ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать. Все будут обязаны носить маски и соблюдать карантин.

      Для старших людей, школьников и студентов карантин продолжат.

      По состоянию на утро 3 апреля в Украине подтвердили 942 случая заражения коронавирусом, 23 – летальных, 19 человек выздоровел. Правительство продлило карантин до 24 апреля.

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      Что запрещено в Украине из-за карантина / инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Здоровье Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Новости политики
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