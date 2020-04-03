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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Нарушителей самоизоляции будут принудительно отправлять в обсерватор, – решение правительства

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      Какие новые правила обсервации будут действовать в Украине / sobitie.com.ua

      Кабинет Министров Украины 2 апреля одобрил изменения в постановление о борьбе с распространением коронавируса. Среди прочего принятые изменения определяют перечень лиц, которые нуждаются в самоизоляции, принудительной госпитализации в обсерватор, усилении карантинных мер и тому подобном.

      Изменения в постановление О мерах по противодействию распространению коронавируса опубликованы на сайте Кабинета Министров Украины.

      Стоит знать Карантин в Украине усилили: что нового

      Кто нуждается в самоизоляции:

      • те, кто контактировал с больными (за исключением должностных лиц, которые были в средствах защиты, например, пограничник);
      • люди, у которых подозревают коронавирус, или больные коронавирусом, но не нуждающиеся в госпитализации;
      • люди, которым исполнилось 60 лет и больше (кроме тех, кто участвует в борьбе с коронавирусом).

      Как определить срок самоизоляции? Для людей, у которых подозревают коронавирус, или которые болеют коронавирусом, срок самоизоляции определяет врач. В противном случае срок самоизоляции составляет 14 дней.

      Обязанности и права людей на самоизоляции

      Человек, который нуждается в самоизоляции, должен:

      • указать место самоизоляции, краткие сведения о состоянии здоровья и контактные данные;
      • постоянно находиться в определенном для самоизоляции месте;
      • воздерживаться от контактов с другими людьми.

      Люди на самоизоляции могут:

      • посещать продуктовые магазины или аптеки, если никто не может сделать это для них (не дальше чем за 2 километра от места самоизоляции);
      • дважды в день выгуливать домашних животных;
      • в неотложных состояниях обращаться за экстренной медицинской помощью.

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      Кого могут срочного госпитализировать в обсерватор:

      • того, кто заявил о добровольной госпитализации, поскольку не может соблюдать самоизоляцию;
      • людей, которые дважды нарушили условия самоизоляции;
      • лиц, которые контактировали с больными или имеют признаки болезни, но отказываются от медицинского обследования;
      • людей, которые пересекают государственную границу;
      • тех, кто пересекает линию разграничения на Донбассе или административную границу с Крымом.

      Срок обсервации в таких случаях составляет 14 суток.

      карантин і обсервація, посилення обмежень
      Новые карантинные ограничения в Украине / Инфографика Кабинета Министров Украины

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости политики Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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