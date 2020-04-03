Нарушителей самоизоляции будут принудительно отправлять в обсерватор, – решение правительства
Кабинет Министров Украины 2 апреля одобрил изменения в постановление о борьбе с распространением коронавируса. Среди прочего принятые изменения определяют перечень лиц, которые нуждаются в самоизоляции, принудительной госпитализации в обсерватор, усилении карантинных мер и тому подобном.
Изменения в постановление О мерах по противодействию распространению коронавируса опубликованы на сайте Кабинета Министров Украины.
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Кто нуждается в самоизоляции:
- те, кто контактировал с больными (за исключением должностных лиц, которые были в средствах защиты, например, пограничник);
- люди, у которых подозревают коронавирус, или больные коронавирусом, но не нуждающиеся в госпитализации;
- люди, которым исполнилось 60 лет и больше (кроме тех, кто участвует в борьбе с коронавирусом).
Как определить срок самоизоляции? Для людей, у которых подозревают коронавирус, или которые болеют коронавирусом, срок самоизоляции определяет врач. В противном случае срок самоизоляции составляет 14 дней.
Обязанности и права людей на самоизоляции
Человек, который нуждается в самоизоляции, должен:
- указать место самоизоляции, краткие сведения о состоянии здоровья и контактные данные;
- постоянно находиться в определенном для самоизоляции месте;
- воздерживаться от контактов с другими людьми.
Люди на самоизоляции могут:
- посещать продуктовые магазины или аптеки, если никто не может сделать это для них (не дальше чем за 2 километра от места самоизоляции);
- дважды в день выгуливать домашних животных;
- в неотложных состояниях обращаться за экстренной медицинской помощью.
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Кого могут срочного госпитализировать в обсерватор:
- того, кто заявил о добровольной госпитализации, поскольку не может соблюдать самоизоляцию;
- людей, которые дважды нарушили условия самоизоляции;
- лиц, которые контактировали с больными или имеют признаки болезни, но отказываются от медицинского обследования;
- людей, которые пересекают государственную границу;
- тех, кто пересекает линию разграничения на Донбассе или административную границу с Крымом.
Срок обсервации в таких случаях составляет 14 суток.
Новые карантинные ограничения в Украине / Инфографика Кабинета Министров Украины
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