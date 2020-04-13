Як коронавірус перетворив культові споруди на лікарні та морги

Масштабна епідемія COVID-19 виявила багато серйозних проблем у сфері охорони здоров’я. Зокрема, ми переконалися, що навіть найзаможніші країни не мають достатньої кількості не лише лікарень, а й моргів.

Відеорепортажі зі шпиталів Бергамо, Мілана, Лондона і Нью-Йорка, де хворі на коронавірус лежать у непристосованих палатах чи просто у коридорах, шокували й налякали всіх. Та що там! Навіть технологічний Китай, де буквально протягом тижня будували нові інфекційні лікарні, зіткнувся з проблемою нестачі лікарняних місць.

Саме тому в багатьох містах світу, де вже вирує епідемія або є потенційна загроза її спалаху, терміново переобладнують різні приміщення в медичні та ритуальні заклади. І досить несподівано новими лікарнями стали багато культових споруд, серед яких – популярні спортивні арени, концертні зали і навіть храми.

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Хворі замість співаків

Одразу зазначимо, що Україна також долучилася до цього важливого процесу. У Харкові місцева влада вже проінспектувала стадіон "Металіст" і винесла вердикт: арена цілком придатна і для обсервації, і як місце для повноцінної лікарні. (Нагадаємо, що "Металіст" – один з найкращих стадіонів країни, де регулярно грає донецький "Шахтар" і періодично – збірна України.) А в Києві у разі необхідності шпиталь планують розмістити у Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі. Саме там три роки тому Україна проводила пісенний конкурс "Євробачення".



Концертний зал Ahoy – тут мало бути "Євробачення-2020" / Фото Nu.nl

А ось у нідерландському Роттердамі концертний зал Ahoy, де цьогоріч мало відбутися "Євробачення" (його відмінили місяць тому), вже облаштували як лікарню швидкої допомоги для інфікованих коронавірусом. Там встановили 680 ліжок і зараз домонтовують обладнання. Ahoy прийме перших хворих орієнтовно 15 квітня.



Конференц-центр Ifema йде на сумний рекод / Фото The Local Spain

А в іспанському Мадриді – у величезному конференц-центрі Ifema госпіталь уже працює, повідомляє The Local Spain. Зараз там встановлено 1300 лікарняних ліжок, і половина вже зайнята. Але якщо епідемічна ситуація погіршиться, то їх кількість збільшать до 5500. Тоді Ifema стане найбільшим інфекційним закладом Європи.

"Мертві" ковзанки



Зараз у "Льодовий палац" навіть журналістів не пускають / Фото ElPais

Там же у Мадриді ще сумніша доля спіткала торговий центр Palacio de Hielo ("Льодовий палац"), який нині закритий на карантин. Величезну ковзанку цього закладу (він відповідає олімпійським стандартам, а тому там регулярно відбувалися серйозні міжнародні змагання) перетворили на… морг, де зберігають тіла померлих від коронавірусу, пише El Diario. Причому таку ідею запропонували власники ТЦ. А от мерія іспанської столиці довго не давала згоди на перепрофілювання популярного місця для змагань і відпочинку. Та врешті решт здалася під тиском Комітету з надзвичайних ситуацій, який заявив, що "у зв’язку зі збільшенням кількості смертей нема можливості ховати померлих у встановлений правилами термін".

Торговий центр Palacio de Hielo став моргом: відео

До речі, морг у Palacio de Hielo знаходиться неподалік від згаданої вище лікарні в Ifema.Тож логістичний задум цілком зрозумілий…

Більше того, приклад Мадриду взяли на озброєння у Лондоні, де теж стрімко поширюється епідемія. Льодовий комплекс Planet Ice у столичному передмісті Мілтон-Кінс почали екстрено переобладнувати в морг.

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Стадіони не пустують

У Великобританії взагалі не на жарт стурбовані динамікою захворювань на коронавірус і, схоже, готуються до найгірших сценаріїв. Тому планують перетворити на лікарні великі стадіонні комплекси. Вже погодилися на таку місію футбольні клуби "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем" і "Кардіф". Поки там працюють логістичні центри, які займаються постачанням продуктів найбільш уразливим групам населення. Але щойно буде сигнал…

Так, госпіталь на кардіфській арені "Міленіум", який уже охрестили "Серце Дракона" (Dragon's Heart Hospital), зможе прийняти 2000 осіб. Щойно він почне функціонувати, то стане другою за величиною лікарнею у Британії після величезного "Найтінгейлу" у Лондоні.



Стадіон "Міленіум" стане "Серцем Дракона" / Фото ВВС

Поки ж "Міленіум" утримує інший рекорд: він має трибуни для 74-х тисяч глядачів і є найбільш містким у світі критим стадіоном із природним газоном.

Стадіон "Міленіум" тепер лікарня: відео

Ідеальне місце

Тим часом, уже перетворилися на лікарні найбільші стадіони у Німеччині – дортмундський "Сігнал Ідуна Парк" (81 тисяча), де грає "Борусія", та в Бразилії – легендарна "Маракана" (80 тисяч) у Ріо-де-Жанейро. Остання арена, до речі, свого часу (коли ще були дозволені стоячі трибуни) взагалі вважалася найбільшою в світі – бразильці стверджували, що на деякі матчі там набивалося майже 220 тисяч глядачів.





На стадіоні в Дортмунді замість футболістів тепер хворі / Фото сайту "Борусії"

Наш стадіон є основною точкою для майже всіх у Дортмунді та околицях, у кого є підозра на захворювання коронавірусом, – каже глава правління "Борусії" Ганс-Йоахім Вацке. – Завдяки технічним, інфраструктурним та просторовим умовам – це ідеальне місце для активної допомоги хворим.

Його колега – бразилець Родольфо Ландім, президент футбольного клубу "Фламенго", що проводить матчі на "Маракані", взагалі полум’яно звернувся до всіх співгромадян:

У цей похмурий час хочу закликати нашу велику націю відродити надію і працювати заради кращих днів.

Готуються стати лікарнями ще 10 бразильських стадіонів. У тому числі – "Пакаембу" (офіційна назва – стадіон імені Паулу Машаду ді Карвалью) у місті Сан-Паулу. Причому там розміщувати хворих планують не лише в підтрибунних приміщеннях, а й у тимчасових палатках прямо на футбольному полі.





Монтаж медичних палаток на стадіоні "Пакаембу" / Фото AP

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Аналогічним чином у Бєлграді вже використовують культову для Європи баскетбольну арену Pionir, яка з 2016 року носить ім’я видатного сербського гравця та тренер Александара Ніколича. Там прямо на ігровому майданчику розміщено 500 ліжок для уражених коронавірусом.



У Бєлграді спортивну арену на шпиталь перетворювали військові / Фото Mod

А в Нью-Йорку, який нині став неформальною столицею світової епідемії, під тимчасовий шпиталь віддали велику частину легендарного Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг, де щорічно у серпні-вересні відбувається Відкритий чемпіонат США (US Open). Чи проведуть його у 2020-му поки невідомо (на думку експертів, скоріше за все турнір відмінять).



Лікарняна палата у Національному тенісному центрі / Фото US Open

Наразі в центрі створили 350 лікарняних місць, які поки віддали для пацієнтів без підтвердженого коронавірусу, щоби знизити навантаження на інші медичні установи. Але у разі неохідності там готові приймати всіх.

Традиція для соборів



Кафедральний собор у Нью-Йорку готовий прийняти хворих / Фото The New York Times

Також тимчасовим шпиталем стала ще одна візитка Нью-Йорка – Кафедральний собор Святого Іоанна Богослова – найбільший англіканський храм у світі (площа 11 тисяч кв. м). У храмі встановили 9 медичних палаток і ліжка для 200 пацієнтів, а підземну частину каплиці віддали для медперсоналу.

Раніше собори часто перетворювалися в лікарні, – сказав настоятель храму Кліфтон Деніел в інтерв’ю газеті The New York Times. – Згадайте хоча б Середні віки й тодішні епідемії чуми. Так що це традиційно для соборів, але для нас буде новий досвід.