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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коли українці зможуть знов подорожувати за кордон: приблизні терміни

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      Коли українці зможуть подорожувати за кордон / unsplash.com

      Наразі карантин в Україні повинен тривати до 24 квітня, однак його можуть продовжити до липня. Про відкриття кордонів та повноцінні міжнародні подорожі говорити ще зарано, але прогнозують, що до звичних мандрів українці повернуться не раніше, ніж за пів року.

      У найближчі пів року чи рік українцям доведеться вчитися подорожувати всередині країни, зазначив заступник міністра МВС Антон Геращенко, пише РБК-Україна.

      Важливо COVID-19 та український туризм: як виходити з кризи

      Він наголосив, що відновлення міжнародного туризму можна очікувати десь через пів року чи навіть рік. Саме цей період Європа і весь світ будуть закриті для туризму.

      Навіть якщо пандемія COVID-19 піде на спад, то у найближчі місяці українцям не варто очікувати відкриття кордонів між країнами,
      – переконаний Геращенко.

      За словами заступника міністра МВС, для українських громадян з'явиться можливість відкривати для себе по-новому туристичну Україну.


      Коли українці зможуть знов подорожувати за кордон / Фото Unsplash

      Коронавірус і туризм: головне

      • Станом на 11 квітня у світі зафіксували 1 722 429 випадків захворювання на COVID-19, з них 104 775 людей померли, ще 389,292 людини одужали.
      • Туризм у всьому світі зупинився через пандемію COVID-19, деякі країни закрили свої кордони зупинили авіа- та залізничне сполучення. 
      • За прогнозами Всесвітньої ради з подорожей та туризму, пандемія COVID-19 може скоротити 75 мільйонів робочих місць у галузі туризму у всьому світі.
      • Найбільших збитків зараз зазнають авіакомпанії та круїзні судна, територіально – країни Азії. На відновлення після спалаху галузі може знадобитися щонайменше 10 місяців.
      • Зараз туристична сфера становить 10% світового ВВП, втрати для економіки світу у 2020 році через вимушену паузу в галузі можуть сягати 2,1 трлн доларів.

      Більше про те, яким буде життя після коронавірусу – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус COVID-19 Європа Антон Геращенко Здоров'я Новини Здоров'я Подорожі Новини України
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