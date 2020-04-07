Життя після коронавірусу: як пандемія змінить подорожі

Спалах COVID-19 за останній місяць вплинув на життя значної частини світу. Країни закрили свої кордони для іноземців, подекуди призупинено й внутрішні пересування. І одна галузь від цього страждає чи не найбільше – туризм. Як зміняться подорожі, коли світ подолає коронавірусну кризу?

Бажання людей мандрувати залишиться незмінним, однак певний час туристи будуть обережнішими, ніж зазвичай, і вимагатимуть доказів того, що їхня подорож буде справді безпечною, пише CNN з посиланням на професора кафедри туризму британського університету Борнмута.

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Також аналітики вважають, що, як тільки спалах коронавірусу піде на спад, вартість мандрівок знизиться задля заохочення людей вирушати в подорож. The Points Guy зазначає, що ця вимушена пауза для туризму може мати і позитивні наслідки. А експерти Forbes переконані: галузь відновиться швидше, ніж очікують.

Ми зібрали підбірку найбільш імовірних змін у туристичній індустрії після COVID-19.

Якими будуть подорожі після коронавірусу?

Чистота – на першому місці

Важливий урок, який кожен повинен винести з періоду пандемії – це розуміння того, наскільки важлива особиста гігієна та санітарія у громадських місцях.

Це означає, що ретельне прибирання номерів у готелях, салонів літаків та громадського транспорту тощо буде здійснюватися регулярно. Можливо, для працівників, які постійно контактують з людьми (наприклад, бортпровідники), будуть вироблені окремі вказівки щодо заходів обережності.



Санітарія в громадських місцях буде на першому плані / unsplash

Всі бізнеси повинні змінити методи слідкування за чистотою. І ці зміни мають бути максимально "видимими", щоб люди почувалися комфортно. Наприклад, розміщення засобів для дезінфекції рук та регулярне миття поверхонь, яких торкаються відвідувачі.

Вартість проживання у готелях знизиться

Принаймні на перший час після того, як світ буде відходити від спалаху COVID-19. Також мандрівники можуть почуватися більш безпечно саме в готелях, аніж, наприклад, в орендованих на Airbnb апартаментах. Оскільки в останніх важче відстежити, наскільки ретельно прибирають приміщення.

Багато закладів запровадять стратегію відновлення, в якій знижки можуть бути частиною загального заохочення людей повернутися до подорожей. Але найкращі пропозиції не обов'язково матимуть нижчу вартість, а будуть пропонувати більшу цінність. Наприклад, безкоштовні сніданки за бронювання номера у готелі чи квитки на атракціони, як бонус.



Окрім зниження вартості послуг, туристам можуть пропонувати різні бонуси / unsplash

Поїздки всередині країн будуть більш популярними

Міжнародні подорожі перший час, швидше, відкладатимуть, віддаючи перевагу відпочинку ближче до домівки. Також мандрівники обиратимуть поїздки замість польотів чи подорожей круїзними лайнерами. Особливо ті, хто має проблеми зі здоров’ям, можуть спочатку скептично ставитися до мандрівок літаком через значну взаємодію з іншими людьми в аеропортах та, власне, у салоні повітряного судна.

Крім того, зросте кількість "швидких" подорожей. Криза, яка торкнулася всього світу, може спонукати людей перетворити традиційні літні канікули, тривалістю щонайменше два тижні, на дещо подовжені вихідні.

Що можуть запропонувати авіакомпанії?

Люди будуть більш сміливо подорожувати літаками, якщо останні будуть менш наповнені. Наприклад, авіакомпанії можуть літати з порожніми середніми місцями, а також – тимчасово припинити послуги з харчування (де це можливо), щоб зменшити витрати та взаємодію на борту.

Передбачається, що вартість квитків на літаки також певний час буде низькою, а авіакомпанії продовжуватимуть "м’яку" політику стосовно заміни тарифів та дат бронювання.

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Спочатку "оживуть" ділові подорожі, а потім – туризм заради розваги. Оскільки люди прагнуть повернутися до нормального ведення бізнесу, а переговори онлайн не завжди можуть замінити особисті зустрічі. Водночас, якщо віддалене співробітництво та спілкування виявилися ефективними, в цілому кількість ділових поїздок може зменшитися.

Круїзи будуть дешевими

Однак залучення охочих вирушити у таку мандрівку перший час може стати непростим завданням. Один із варіантів розв'язання проблеми – трансформування нових суден таким чином, щоб приміщення були просторими, що може запобігти скупченню пасажирів. Також заспокоїти мандрівників може скорочення фуршетів на противагу їжі на замовлення без зміни тарифів. Проте деякі круїзні компанії, за прогнозами, можуть не пережити коронавірусну кризу.

Відпочинок на свіжому повітрі матиме великий попит

Після завершення карантину, коли понад третина населення світу змушена обмежувати пересування та переважно сидіти вдома, мандрівники будуть прагнути проводити більше часу на свіжому повітрі. Тому, ймовірно, парки та кемпінги побачать збільшення відвідувачів. Також прогнозують ріст популярності активних розваг, наприклад рафтингу.



Зросте популярність open-air локацій та кемпінгів / unsplash

Подорожі стануть більш осмисленими

Тривала пауза у вільному пересуванні світом дозволить багатьом людям скучити за подорожами, ретельно спланувати нові поїздки, а частим мандрівникам дасть час на роздуми над тим, що вони роблять не так.

Овертуризм та шкода для навколишнього середовища були одними з найбільш обговорюваних тем у сфері подорожей до поширення коронавірусу. Коли криза скінчиться, існує ймовірність, що люди будуть ставитися до цих проблем більш відповідально.

Яких втрат зазнає туристична галузь через COVID-19?

Спалах вірусу призвів до серйозних втрат у сфері подорожей: авіакомпанії по всьому світу призупинили роботу або скоротили свій графік, круїзні судна зупинилися на наступні місяці, цілі готелі були змушені закритися, а тисячі працівників галузі було звільнено.

За прогнозами Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC), пандемія COVID-19 може скоротити 75 мільйонів робочих місць в галузі туризму у всьому світі. Найбільших збитків зараз зазнають авіакомпанії та круїзні судна, територіально – країни Азії. На відновлення після спалаху галузі може знадобитися близько 10 місяців.



Скільки працівників можуть скоротити у сфері туризму

Зараз туристична сфера становить 10% світового ВВП, втрати для економіки світу у 2020 році через вимушену паузу в галузі можуть сягати 2,1 трлн доларів.

WTTC закликає уряди скасувати або спростити отримання віз, де це можливо, зменшити туристичні збори та запровадити стимули, коли спалах коронавірусу мине. Також заохочують гнучкість у секторі. Скажімо, щоб мандрівники могли свої плани відкладати без штрафів, а не скасовувати.

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