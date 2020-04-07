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      Жизнь после коронавируса: как пандемия изменит путешествия

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      Какие изменения ждут путешественников? / 24 канал

      Вспышка COVID-19 за последний месяц повлияла на жизнь значительной части света. Страны закрыли свои границы для иностранцев, кое-где приостановлены и внутренние передвижения. И одна отрасль от этого страдает чуть ли не больше всего – туризм. Как изменятся путешествия, когда мир преодолеет коронавирусный кризис?

      Желание людей странствовать останется неизменным, однако некоторое время туристы будут осторожнее, чем обычно, и будут требовать доказательств того, что их путешествие будет действительно безопасным, пишет CNN со ссылкой на профессора кафедры туризма британского университета Борнмута.

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      Также аналитики считают, что, как только вспышка коронавируса пойдет на спад, стоимость путешествий снизится для поощрения людей отправляться в путешествие. The Points Guy отмечает, что эта вынужденная пауза для туризма может иметь и позитивные последствия. А эксперты Forbes уверены: отрасль восстановится быстрее, чем ожидают.

      Мы собрали подборку наиболее вероятных изменений в туристической индустрии после COVID-19.

      Какими будут путешествия после коронавируса?

      • Чистота – на первом месте

      Важный урок, который каждый должен вынести из периода пандемии – это понимание того, насколько важна личная гигиена и санитария в общественных местах.

      Это означает, что тщательная уборка номеров в отелях, салонов самолетов и общественного транспорта будет осуществляться регулярно. Возможно, для работников, которые постоянно контактируют с людьми (например, бортпроводники), будут выработаны отдельные указания относительно мер предосторожности.


      Санитария в общественных местах будет на первом плане / Unsplash

      Все бизнесы должны изменить методы слежения за чистотой. И эти изменения должны быть максимально "видимыми", чтобы люди чувствовали себя комфортно. Например, размещение средств для дезинфекции рук и регулярное мытье поверхностей, которых касаются посетители.

      • Стоимость проживания в отелях снизится

      По крайней мере на первое время после того, как мир будет отходить от вспышки COVID-19. Также путешественники могут чувствовать себя более безопасно именно в отелях, чем, например, в арендованных на Airbnb апартаментах. Поскольку в последних труднее отследить, насколько тщательно убирают помещение.

      Многие заведения введут стратегию восстановления, в которой скидки могут быть частью общего поощрения людей вернуться к путешествиям. Но лучшие предложения не обязательно будут иметь более низкую стоимость, а будут предлагать большую ценность. Например, бесплатные завтраки за бронирование номера в отеле или билеты на аттракционы, как бонус.


      Кроме снижения стоимости услуг, туристам могут предлагать разные бонусы / Unsplash

      • Поездки внутри стран будут более популярными

      Международные путешествия первое время, скорее, будут откладывать, отдавая предпочтение отдыху ближе к дому. Также путешественники будут выбирать поездки вместо полетов или путешествий круизными лайнерами. Особенно те, кто имеет проблемы со здоровьем, сначала будут скептически относиться к путешествиям самолетом из-за значительного взаимодействия с другими людьми в аэропортах и, собственно, в салоне воздушного судна.

      Кроме того, возрастет количество "быстрых" путешествий. Кризис, который коснулся всего мира, может побудить людей превратить традиционные летние каникулы, продолжительностью как минимум две недели, в несколько удлиненные выходные.

      • Что могут предложить авиакомпании?

      Люди будут более смело путешествовать самолетами, если последние будут менее наполнены. Например, авиакомпании могут летать с пустыми средними местами, а также – временно прекратить услуги по питанию (где это возможно), чтобы уменьшить расходы и взаимодействие на борту.

      Предполагается, что стоимость билетов на самолеты тоже определенное время будет низкой, а авиакомпании будут продолжать "мягкую" политику по замене тарифов и дат бронирования.

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      Сначала "оживут" деловые путешествия, а потом – туризм ради развлечения. Поскольку люди стремятся вернуться к нормальному ведению бизнеса, а переговоры онлайн не всегда могут заменить личные встречи. В то же время, если удаленное сотрудничество и общение оказались эффективными, в целом количество деловых поездок может уменьшиться.

      • Круизы будут более дешевыми

      Однако привлечение желающих отправиться в такое путешествие первое время может стать непростой задачей. Один из вариантов решения проблемы – трансформирование новых судов таким образом, чтобы помещения были просторными, что может предотвратить скопление пассажиров. Также успокоить путешественников может сокращение фуршетов в противовес еде на заказ без изменения тарифов. Однако некоторые круизные компании, по прогнозам, могут не пережить коронавирусный кризис.

      • Отдых на свежем воздухе будет пользоваться большим спросом

      После завершения карантина, когда больше трети населения мира вынуждены ограничивать передвижение и преимущественно сидеть дома, путешественники будут стремиться проводить больше времени на свежем воздухе. Поэтому, вероятно, парки и кемпинги увидят увеличение посетителей. Также прогнозируют рост популярности активных развлечений, например, рафтинга.


      Возрастет популярность open-air локаций и кемпингов / Unsplash

      • Путешествия станут более осмысленными

      Длительная пауза в свободном передвижении по миру позволит многим людям соскучиться по путешествиям, тщательно спланировать новые поездки, а частым путешественникам даст время на размышления над тем, что они делают не так.

      Овертуризм и вред для окружающей среды были одними из наиболее обсуждаемых тем в сфере путешествий до распространения коронавируса. Когда кризис кончится, существует вероятность, что люди будут относиться к этим проблемам более ответственно.

      Какие потери понесет туристическая отрасль из-за COVID-19?

      Вспышка вируса привела к серьезным потерям в сфере путешествий: авиакомпании по всему миру приостановили работу или сократили свой график, круизные судна остановились на последующие месяцы, целые отели были вынуждены закрыться, а тысячи работников отрасли были уволены.

      По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), пандемия COVID-19 может сократить 75 миллионов рабочих мест в области туризма во всем мире. Наибольшие убытки сейчас несут авиакомпании и круизные суда, территориально – страны Азии. На восстановление отрасли после вспышки может понадобиться около 10 месяцев.


      Сколько работников могут сократить в сфере туризма

      Сейчас туристическая сфера составляет 10% мирового ВВП, потери для экономики мира в 2020 году из-за вынужденной паузы в отрасли могут составить 2,1 трлн долларов.

      WTTC призывает правительства отменить или упростить получение виз, где это возможно, уменьшить туристические сборы и ввести стимулы, когда вспышка коронавируса пройдет. Также поощряют гибкость в секторе. Скажем, чтобы путешественники могли свои планы откладывать без штрафов, а не отменять.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Статьи Публикации Туристический бизнес Путешествия
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