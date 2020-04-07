Жизнь после коронавируса: как пандемия изменит путешествия

Вспышка COVID-19 за последний месяц повлияла на жизнь значительной части света. Страны закрыли свои границы для иностранцев, кое-где приостановлены и внутренние передвижения. И одна отрасль от этого страдает чуть ли не больше всего – туризм. Как изменятся путешествия, когда мир преодолеет коронавирусный кризис?

Желание людей странствовать останется неизменным, однако некоторое время туристы будут осторожнее, чем обычно, и будут требовать доказательств того, что их путешествие будет действительно безопасным, пишет CNN со ссылкой на профессора кафедры туризма британского университета Борнмута.

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Также аналитики считают, что, как только вспышка коронавируса пойдет на спад, стоимость путешествий снизится для поощрения людей отправляться в путешествие. The Points Guy отмечает, что эта вынужденная пауза для туризма может иметь и позитивные последствия. А эксперты Forbes уверены: отрасль восстановится быстрее, чем ожидают.

Мы собрали подборку наиболее вероятных изменений в туристической индустрии после COVID-19.

Какими будут путешествия после коронавируса?

Чистота – на первом месте

Важный урок, который каждый должен вынести из периода пандемии – это понимание того, насколько важна личная гигиена и санитария в общественных местах.

Это означает, что тщательная уборка номеров в отелях, салонов самолетов и общественного транспорта будет осуществляться регулярно. Возможно, для работников, которые постоянно контактируют с людьми (например, бортпроводники), будут выработаны отдельные указания относительно мер предосторожности.



Санитария в общественных местах будет на первом плане / Unsplash

Все бизнесы должны изменить методы слежения за чистотой. И эти изменения должны быть максимально "видимыми", чтобы люди чувствовали себя комфортно. Например, размещение средств для дезинфекции рук и регулярное мытье поверхностей, которых касаются посетители.

Стоимость проживания в отелях снизится

По крайней мере на первое время после того, как мир будет отходить от вспышки COVID-19. Также путешественники могут чувствовать себя более безопасно именно в отелях, чем, например, в арендованных на Airbnb апартаментах. Поскольку в последних труднее отследить, насколько тщательно убирают помещение.

Многие заведения введут стратегию восстановления, в которой скидки могут быть частью общего поощрения людей вернуться к путешествиям. Но лучшие предложения не обязательно будут иметь более низкую стоимость, а будут предлагать большую ценность. Например, бесплатные завтраки за бронирование номера в отеле или билеты на аттракционы, как бонус.



Кроме снижения стоимости услуг, туристам могут предлагать разные бонусы / Unsplash

Поездки внутри стран будут более популярными

Международные путешествия первое время, скорее, будут откладывать, отдавая предпочтение отдыху ближе к дому. Также путешественники будут выбирать поездки вместо полетов или путешествий круизными лайнерами. Особенно те, кто имеет проблемы со здоровьем, сначала будут скептически относиться к путешествиям самолетом из-за значительного взаимодействия с другими людьми в аэропортах и, собственно, в салоне воздушного судна.

Кроме того, возрастет количество "быстрых" путешествий. Кризис, который коснулся всего мира, может побудить людей превратить традиционные летние каникулы, продолжительностью как минимум две недели, в несколько удлиненные выходные.

Что могут предложить авиакомпании?

Люди будут более смело путешествовать самолетами, если последние будут менее наполнены. Например, авиакомпании могут летать с пустыми средними местами, а также – временно прекратить услуги по питанию (где это возможно), чтобы уменьшить расходы и взаимодействие на борту.

Предполагается, что стоимость билетов на самолеты тоже определенное время будет низкой, а авиакомпании будут продолжать "мягкую" политику по замене тарифов и дат бронирования.

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Сначала "оживут" деловые путешествия, а потом – туризм ради развлечения. Поскольку люди стремятся вернуться к нормальному ведению бизнеса, а переговоры онлайн не всегда могут заменить личные встречи. В то же время, если удаленное сотрудничество и общение оказались эффективными, в целом количество деловых поездок может уменьшиться.

Круизы будут более дешевыми

Однако привлечение желающих отправиться в такое путешествие первое время может стать непростой задачей. Один из вариантов решения проблемы – трансформирование новых судов таким образом, чтобы помещения были просторными, что может предотвратить скопление пассажиров. Также успокоить путешественников может сокращение фуршетов в противовес еде на заказ без изменения тарифов. Однако некоторые круизные компании, по прогнозам, могут не пережить коронавирусный кризис.

Отдых на свежем воздухе будет пользоваться большим спросом

После завершения карантина, когда больше трети населения мира вынуждены ограничивать передвижение и преимущественно сидеть дома, путешественники будут стремиться проводить больше времени на свежем воздухе. Поэтому, вероятно, парки и кемпинги увидят увеличение посетителей. Также прогнозируют рост популярности активных развлечений, например, рафтинга.



Возрастет популярность open-air локаций и кемпингов / Unsplash

Путешествия станут более осмысленными

Длительная пауза в свободном передвижении по миру позволит многим людям соскучиться по путешествиям, тщательно спланировать новые поездки, а частым путешественникам даст время на размышления над тем, что они делают не так.

Овертуризм и вред для окружающей среды были одними из наиболее обсуждаемых тем в сфере путешествий до распространения коронавируса. Когда кризис кончится, существует вероятность, что люди будут относиться к этим проблемам более ответственно.

Какие потери понесет туристическая отрасль из-за COVID-19?

Вспышка вируса привела к серьезным потерям в сфере путешествий: авиакомпании по всему миру приостановили работу или сократили свой график, круизные судна остановились на последующие месяцы, целые отели были вынуждены закрыться, а тысячи работников отрасли были уволены.

По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), пандемия COVID-19 может сократить 75 миллионов рабочих мест в области туризма во всем мире. Наибольшие убытки сейчас несут авиакомпании и круизные суда, территориально – страны Азии. На восстановление отрасли после вспышки может понадобиться около 10 месяцев.



Сколько работников могут сократить в сфере туризма

Сейчас туристическая сфера составляет 10% мирового ВВП, потери для экономики мира в 2020 году из-за вынужденной паузы в отрасли могут составить 2,1 трлн долларов.

WTTC призывает правительства отменить или упростить получение виз, где это возможно, уменьшить туристические сборы и ввести стимулы, когда вспышка коронавируса пройдет. Также поощряют гибкость в секторе. Скажем, чтобы путешественники могли свои планы откладывать без штрафов, а не отменять.

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