COVID-19 та український туризм: як виходити з кризи

У всьому світі сфера туризму чи не найбільше страждає від спалаху COVID-19. Точніше – від обмежень, пов’язаних з цим. Українська туристична індустрія не є винятком. Розповідаємо про стан галузі сьогодні, як її планують відновлювати і що бізнесам робити вже зараз, щоб зберегти клієнтів.

Український туризм: яка ситуація зараз

У кінці 2019 року в Україні анонсували створення Державного агентства розвитку туризму. У бюджеті 2020 року на розкриття туристичного потенціалу країни було закладено 240 мільйонів гривень. І нове відомство мало б глобальну мету, зокрема – збільшити кількість іноземних туристів та "сприяти визначенню місця України на туристичній мапі світу". 3 березня його очолила Мар’яна Олеськів.

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Однак спалах коронавірусу змусив дещо відкласти зазначені плани. Так, як розповіла очільниця відомства, сьогодні сфера туризму в цілому перебуває у непростій ситуації і Україна – не виняток.

Всі проблеми галузі як ніколи стали видимими. Всі, хто працює в туризмі, знають важливість галузі, але немає жодних релевантних даних, щоб сьогодні їх озвучувати в проханнях про підтримку в скрутні часи,

– написала Олеськів на своїй сторінці у Facebook.

Новий Закон про туризм минулим скликанням Верховної Ради так і не було прийнято, через що також виникає багато запитань. За словами очільниці Держагентства, ці та багато інших проблем роками ніхто не вирішував, натомість "займалися самопіаром та популізмом".

Так, в Україні ніколи не було повноцінного порталу, який би кількома іноземними мовами інформував туристів про те, що у нас є цікавого. Як і якісного контенту, зокрема й українською мовою. Скажімо, зібраного в одному місці переліку потенційно привабливих для туристів об’єктів – цього теж немає.

"Всі ці речі важливо створити. Особливо в цей період, коли не потрібно бігти, можна це все зробити дуже структуровано. Є багато проєктів, напрацювань, але вони всі не зібрані у якусь єдину систему. Це, у будь-якому випадку, потребує фінансування", – зазначила Мар’яна Олеськів.



Ситуація з туризмом в Україні була непростою і до спалаху коронавірусу / Фото unsplash

Що стосується збитків для галузі через вимушену паузу у зв’язку зі спалахом COVID-19, то наразі про це говорити складно. Втрати є, однак конкретні підрахунки озвучувати зарано, як і прогнозувати масштаби кризи.

Туристичні фірми зараз в принципі не працюють – на період карантину Кабмін фактично заборонив їх діяльність. Як пояснив у коментарі сайту 24 каналу виконавчий директор Української асоціації туристичних агенцій Павло Григораш, скільки з них відкриється – важко сказати. Передусім тому, що в Україні немає статистики турагентств, як такої. Є лише інформація з податкової – наразі їх зареєстровано понад 10 тисяч. Але чи вони всі реально працюють – це питання, на яке важко дати відповідь.

Чи розглядаються пільги від держави?

За словами Мар’яни Олеськів, такі пропозиції були надіслані до державних органів влади і наразі вони розглядаються. Проте, чи будуть прийняті – питання.

Україна не може сьогодні зробити аналогічні кроки, як деякі західні країни. Ми робимо все можливе, щоб бізнеси зберегли людей і не допустити банкрутство багатьох компаній, зокрема і туристичних, готелі. Ми пережили кілька криз, але такого, як зараз, ще ніколи не було,

– пояснила очільниця Агентства.

Сьогодні Держагентство перебуває у процесі інституційної розбудови. Але вже зараз фахівці працюють над важливими системними змінами та заходами, які допоможуть вийти з кризи і зробити ривок у розвитку туризму в Україні.

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"Я перебуваю у тісній комунікації з учасниками ринку та усіма органами влади. Ми спілкуємось з різними групами учасників ринку – готелями, туристичними операторами та іншими, і разом шукаємо шляхи для вирішення проблем", – зазначила Мар’яна Олеськів.

Щодо фінансування галузі – його точно уріжуть і сума буде меншою, ніж планувалося. У будь-якому випадку, навіть якщо туризм не буде запущений найближчим часом, в українській туріндустрії є багато ключових завдань, які потрібно вирішити.

Як планують виходити з кризи?

В Україні передусім планують починати з відновлення внутрішнього туризму, який в будь-якому разі запуститься першим.



Так, у Держагентстві розвитку туризму будуть враховувати рекомендації UNWTO (Всесвітня туристична організація) для відновлення галузі та уже напрацьовують зміни до існуючої стратегії туризму по конкретних маркетингових кроках. Саме – по розвитку внутрішнього туризму.

Йдеться, зокрема, про використання соцмереж, створення промороликів, залучення блогерів тощо – щоб уже зараз, коли люди багато часу проводять в інтернеті, вони дізнавалися про можливості для подорожей в Україні й, як тільки з'явиться можливість, втілювали це в життя.



Відновлення почнеться з внутрішнього туризму (на фото – Львів) / Фото unsplash

Що можна робити уже?

Як розповів Павло Григораш, туроператори зараз можуть запропонувати (і деякі уже це роблять) не так знижки, як більш лояльні умови у разі анулювання туру:

Зараз ми не впевнені, коли все розпочнеться, а люди можуть забронювати, оплатити і мати можливість скасувати свою поїздку за певний період часу до її початку. Тобто більш лояльні умови, ніж зазвичай.

У деяких країнах, аби підтримати інтерес мандрівників, почали пропонувати віртуальний туризм. Так, у Греції запустили сайт, де можна побачити популярні атракції, не виходячи з дому. Відвідувачі мають змогу безкоштовно здійснити віртуальну екскурсію по Корфу, заглянути в археологічні музеї, пролетіти над пляжами, послухати грецьку музику та дізнатися про національну їжу.

Віртуальні тури не приносять прибутку, однак на час карантину це дозволяє підтримувати зв’язок з мандрівниками.

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Українські гіди також об'єдналися та впродовж квітня будуть проводити безкоштовні онлайн-екскурсії різними містами. Знайти контакти та ознайомитися з розкладом віртуальних подорожей можна тут. Теми та посилання на ефіри прогулянок шукайте на сторінках гідів у Facebook.

Всього анонсовано 25 екскурсій, які професійні гіди проводять з 3 квітня – здебільшого з дому, з використанням презентацій, фотографій тощо.

Одна з онлайн-екскурсій – Музей галЄрія традицій та обрядів (Верховина) / скріншот

Туристичним бізнесам також рекомендують зараз спрямувати зусилля на те, щоб не втратити клієнтів, а також – розширити аудиторію, щоб якомога більше людей дізналися про ваш бренд. Важливо створити стратегічний план і пропонувати якісний контент, який будуть поширювати.

"Робіть зараз контент, який зблизить вас, як бренд, з вашим майбутнім клієнтом. Наприклад, розкажіть, куди можна поїхати влітку або восени за Х грошей. Або про те, що є навколо – це може бути поштовхом для місцевого туризму. Люди будуть дивитися, куди б сходити у власних містах. Не треба їх зараз пушити "купи сьогодні сертифікат, завтра його використаєш", – розповідає директор AIR Academy Вячеслав Поліновський.



Сьогодні це може здаватися не зовсім потрібним. Однак ми ж пам’ятаємо, що карантин закінчиться і, рано чи пізно, люди знову будуть відправлятися у мандри. І з більшою ймовірністю вони звертатимуться до тих, хто уже став "своїм".

За прогнозами Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC), пандемія COVID-19 може скоротити 75 мільйонів робочих місць в галузі туризму у всьому світі. Найбільших збитків зараз зазнають авіакомпанії та круїзні судна, територіально – країни Азії. На відновлення після спалаху галузі може знадобитися щонайменше 10 місяців.



Зараз туристична сфера становить 10% світового ВВП, втрати для економіки світу у 2020 році через вимушену паузу в галузі можуть сягати 2,1 трлн доларів.