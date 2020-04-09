COVID-19 и украинский туризм: как выходить из кризиса

Во всем мире сфера туризма больше всего страдает от вспышки COVID-19. Точнее – от ограничений, связанных с этим. Украинская туристическая индустрия не является исключением. Рассказываем о состоянии отрасли сегодня, как ее планируют восстанавливать и что бизнесам делать уже сейчас, чтобы сохранить клиентов.

Украинский туризм: какая ситуация сейчас

В конце 2019 года в Украине анонсировали создание Государственного агентства развития туризма. В бюджете 2020 года на раскрытие туристического потенциала страны было заложено 240 миллионов гривен. И новое ведомство поставило глобальную цель, в частности, "увеличить количество иностранных туристов и способствовать определению места Украины на туристической карте мира". 3 марта его возглавила Марьяна Олеськив.

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Однако вспышка коронавируса заставил немного отложить указанные планы. Так, как рассказала глава ведомства, сегодня сфера туризма в целом находится в непростой ситуации и Украина – не исключение.

Все проблемы отрасли как никогда стали видимыми. Все, кто работает в туризме, знают важность отрасли, но нет никаких релевантных данных, чтобы сегодня их озвучивать в просьбах о поддержке в трудные времена,

– написала Олеськив на своей странице в Facebook.

Новый закон о туризме прошлым созывом Верховной Рады так и не был принят, из-за чего также возникает много вопросов. По словам главы Госагентства, эти и многие другие проблемы годами никто не решал, зато "занимались самопиаром и популизмом".

Так, в Украине никогда не было полноценного портала, который бы на нескольких иностранных языках информировал туристов о том, что у нас есть интересного. Как и качественного контента, в том числе и на украинском языке. Скажем, собранного в одном месте списка потенциально привлекательных для туристов объектов – этого тоже нет.

"Все эти вещи важно создать. Особенно в этот период, когда не нужно бежать, можно это все сделать очень структурировано. Есть много проектов, наработок, но они все не собраны в какую-то единую систему. Это, в любом случае, требует финансирования", – отметила Марьяна Олеськив.



Ситуация с туризмом в Украине была непростой и до вспышки коронавируса / Фото unsplash

Что касается убытков для отрасли из-за вынужденной паузы в связи со вспышкой COVID-19, то пока об этом говорить сложно. Потери есть, однако конкретные подсчеты озвучивать рано, как и прогнозировать масштабы кризиса.

Туристические фирмы сейчас в принципе не работают – на период карантина Кабмин фактически запретил их деятельность. Как пояснил в комментарии сайту 24 канала исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш, сколько из них откроется – трудно сказать. Прежде всего потому, что в Украине нет статистики турагентств как таковой. Есть только информация из налоговой – сейчас их зарегистрировано свыше 10 тысяч. Но все ли реально работают – это вопрос, на который трудно дать ответ.

Рассматриваются ли льготы от государства?

По словам Марьяны Олеськив, такие предложения были направлены государственным органам власти и сейчас они рассматриваются. Однако, будут ли приняты – вопрос.

Украина не может сегодня сделать аналогичные шаги, как некоторые западные страны. Мы делаем все возможное, чтобы бизнесы сохранили людей и не допустить банкротства многих компаний, в том числе и туристических, гостиниц. Мы пережили несколько кризисов, но такого, как сейчас, еще никогда не было,

– пояснила глава Агентства.

Сегодня Госагентство находится в процессе институционального развития. Но уже сейчас специалисты работают над важными системными изменениями и мерами, которые помогут выйти из кризиса и совершить рывок в развитии туризма в Украине.

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"Я нахожусь в тесной коммуникации с участниками рынка и всеми органами власти. Мы общаемся с различными группами участников рынка – отелями, туристическими операторами и другими и вместе ищем пути для решения проблем", – отметила Марьяна Олеськив.

Что касается финансирования отрасли – его точно урежут и сумма будет меньше, чем планировалось. В любом случае, даже если туризм не будет запущен в ближайшее время, в украинской туриндустрии есть много ключевых задач, которые нужно решить.

Как планируют выходить из кризиса?

В Украине прежде всего планируют начинать с восстановления внутреннего туризма, который в любом случае запустится первым.

Так, в Госагентстве развития туризма будут учитывать рекомендации UNWTO (Всемирная туристическая организация) для восстановления отрасли и уже готовят изменения в существующую стратегию туризма по конкретным маркетинговым шагам. Именно – по развитию внутреннего туризма.

Речь идет, в частности, об использовании соцсетей, создании промороликов, привлечении блогеров и тому подобном – чтобы уже сейчас, когда люди много времени проводят в интернете, они узнавали о возможностях для путешествий в Украине и, как только появится возможность, воплощали это в жизнь.

Восстановление начнется с внутреннего туризма (на фото – Львов) / Фото unsplash

Что можно делать уже?

Как рассказал Павел Григораш, туроператоры сейчас могут предложить (и некоторые уже это делают) не столько скидки, сколько более лояльные условия в случае аннуляции тура.

Сейчас мы не уверены, когда все начнется, а люди могут забронировать, оплатить и иметь возможность отменить свою поездку за определенный период времени до ее начала. То есть более лояльные условия, чем обычно.

В некоторых странах, чтобы поддержать интерес путешественников, начали предлагать виртуальный туризм. Так, в Греции запустили сайт, где можно увидеть популярные аттракции, не выходя из дома. Посетители могут бесплатно совершить виртуальную экскурсию по Корфу, заглянуть в археологические музеи, пролететь над пляжами, послушать греческую музыку и узнать о национальной еде.

Виртуальные туры не приносят прибыли, однако на время карантина это позволяет поддерживать связь с путешественниками.

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Украинские гиды также объединились и в течение апреля будут проводить бесплатные онлайн-экскурсии по разным городам. Найти контакты и ознакомиться с расписанием виртуальных путешествий можно здесь. Темы и ссылки на эфиры прогулок ищите на страницах гидов в Facebook.

Всего анонсировано 25 экскурсий, которые профессиональные гиды проводят с 3 апреля – в основном из дома, с использованием презентаций, фотографий и тому подобное.



Одна из онлайн – экскурсий – музей ГалЕрия традиций и обрядов (Верховина) / скриншот

Туристическим бизнесам также рекомендуют сейчас направить усилия на то, чтобы не потерять клиентов, а также – расширить аудиторию, чтобы как можно больше людей узнали о вашем бренде. Важно создать стратегический план и предлагать качественный контент, который будут распространять.

"Делайте сейчас контент, который сблизит вас как бренд с вашим будущим клиентом. Например, расскажите, куда можно поехать летом или осенью за Х денег. Или о том, что есть вокруг – это может быть толчком для местного туризма. Люди будут смотреть, куда бы сходить в собственных городах. Не надо их сейчас пушить "купи сегодня сертификат, завтра его используешь", – рассказывает директор AIR Academy Вячеслав Полиновский.

Сегодня это может казаться не совсем нужным. Однако мы же помним, что карантин закончится и рано или поздно люди снова будут отправляться в странствия. И с большей вероятностью они будут обращаться к тем, кто уже стал "своим".

По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), пандемия COVID-19 может сократить 75 миллионов рабочих мест в области туризма во всем мире. Наибольшие убытки сейчас несут авиакомпании и круизные суда, территориально – страны Азии. На восстановление после вспышки отрасли может потребоваться не менее 10 месяцев.



Сейчас туристическая сфера составляет 10% мирового ВВП, потери для экономики мира в 2020 году из-за вынужденной паузы в отрасли могут составить 2,1 триллиона долларов.