Когда украинцы смогут вновь путешествовать за границу: примерные сроки

Сейчас карантин в Украине должен продолжаться до 24 апреля, однако его могут продлить до июля. Об открытии границ и полноценных международных путешествиях говорить еще рано, но прогнозируют, что к привычным странствиям украинцы вернутся не раньше, чем через полгода.

В ближайшие полгода или год украинцам придется учиться путешествовать внутри страны, отметил заместитель министра МВД Антон Геращенко, пишет РБК-Украина.

Важно COVID-19 и украинский туризм: как выходить из кризиса

Он отметил, что восстановление международного туризма можно ожидать где-то через полгода или даже год. Именно этот период Европа и весь мир будут закрыты для туризма.

Даже если пандемия COVID-19 пойдет на спад, то в ближайшие месяцы украинцам не стоит ожидать открытия границ между странами,

– убежден Геращенко.

По словам заместителя министра МВД, для украинских граждан появится возможность открывать для себя по-новому туристическую Украину.



Когда украинцы смогут вновь путешествовать за границу / Фото Unsplash

Коронавирус и туризм: главное

По состоянию на 11 апреля в мире зафиксировали 1 722 429 случаев заболевания COVID-19, из них 104 775 человек умерли, еще 389 292 человека выздоровели.

Туризм во всем мире остановился из-за пандемии COVID-19, некоторые страны закрыли свои границы остановили авиа- и железнодорожное сообщение.

По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму, пандемия COVID-19 может сократить 75 миллионов рабочих мест в сфере туризма во всем мире.

Наибольший ущерб сейчас испытывают авиакомпании и круизные суда, территориально – страны Азии. На восстановление после вспышки отрасли может понадобиться не менее 10 месяцев.

Сейчас туристическая сфера составляет 10% мирового ВВП, потери для экономики мира в 2020 году из-за вынужденной паузы в отрасли могут достигать 2,1 триллиона долларов.

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