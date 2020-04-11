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      Когда украинцы смогут вновь путешествовать за границу: примерные сроки

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      Когда украинцы смогут путешествовать за границу / unsplash.com

      Сейчас карантин в Украине должен продолжаться до 24 апреля, однако его могут продлить до июля. Об открытии границ и полноценных международных путешествиях говорить еще рано, но прогнозируют, что к привычным странствиям украинцы вернутся не раньше, чем через полгода.

      В ближайшие полгода или год украинцам придется учиться путешествовать внутри страны, отметил заместитель министра МВД Антон Геращенко, пишет РБК-Украина.

      Важно COVID-19 и украинский туризм: как выходить из кризиса

      Он отметил, что восстановление международного туризма можно ожидать где-то через полгода или даже год. Именно этот период Европа и весь мир будут закрыты для туризма.

      Даже если пандемия COVID-19 пойдет на спад, то в ближайшие месяцы украинцам не стоит ожидать открытия границ между странами,
      – убежден Геращенко.

      По словам заместителя министра МВД, для украинских граждан появится возможность открывать для себя по-новому туристическую Украину.


      Когда украинцы смогут вновь путешествовать за границу / Фото Unsplash

      Коронавирус и туризм: главное

      • По состоянию на 11 апреля в мире зафиксировали 1 722 429 случаев заболевания COVID-19, из них 104 775 человек умерли, еще 389 292 человека выздоровели.
      • Туризм во всем мире остановился из-за пандемии COVID-19, некоторые страны закрыли свои границы остановили авиа- и железнодорожное сообщение.
      • По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму, пандемия COVID-19 может сократить 75 миллионов рабочих мест в сфере туризма во всем мире.
      • Наибольший ущерб сейчас испытывают авиакомпании и круизные суда, территориально – страны Азии. На восстановление после вспышки отрасли может понадобиться не менее 10 месяцев.
      • Сейчас туристическая сфера составляет 10% мирового ВВП, потери для экономики мира в 2020 году из-за вынужденной паузы в отрасли могут достигать 2,1 триллиона долларов.

      Больше о том, какой будет жизнь после коронавируса – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Европа Антон Геращенко Здоровье Новости Здоровье Путешествия Новости Украины
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