Как коронавирус превратил культовые сооружения в больницы и морги

Масштабная эпидемия COVID-19 выявила много серьезных проблем в сфере здравоохранения. В частности, мы убедились, что даже самые богатые страны не имеют достаточного количества не только больниц, но и моргов.

Видеорепортажи из госпиталей Бергамо, Милана, Лондона и Нью-Йорка, где больные коронавирусом лежат в неприспособленных палатах или просто в коридорах, шокировали и напугали всех. Да что там! Даже технологический Китай, где буквально в течение недели строили новые инфекционные больницы, столкнулся с проблемой нехватки больничных мест.

Именно поэтому во многих городах мира, где уже бушует эпидемия или есть потенциальная угроза ее вспышки, срочно переоборудуют различные помещения в медицинские и ритуальные учреждения. И довольно неожиданно новыми больницами стало много культовых сооружений, среди которых – популярные спортивные арены, концертные залы и даже храмы.

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Больные вместо певцов

Сразу отметим, что Украина тоже присоединилась к этому важному процессу. В Харькове местная власть уже проинспектировала стадион "Металлист" и вынесла вердикт: арена вполне пригодна и для обсервации, и как место для полноценной больницы. (Напомним, что "Металлист" – один из лучших стадионов страны, где регулярно играет донецкий "Шахтер" и периодически – сборная Украины.) А в Киеве в случае необходимости госпиталь планируют разместить в Международном выставочном центре на Левом берегу. Именно там три года назад Украина проводила песенный конкурс "Евровидение".



Концертный зал Ahoy – здесь должно было быть "Евровидение-2020" / Фото Nu.nl

А вот в нидерландском Роттердаме концертный зал Ahoy, где в этом году должно было состояться "Евровидение" (его отменили месяц назад), уже обустроили под больницу скорой помощи для инфицированных коронавирусом. Там установили 680 коек и сейчас домонтируют оборудование. Ahoy примет первых больных ориентировочно 15 апреля.



Конференц-центр Ifema идет на печальный рекод / Фото The Local Spain

А в испанском Мадриде – в огромном конференц-центре Ifema госпиталь уже работает, сообщает The Local Spain. Сейчас там установлено 1300 больничных коек, и половина уже занята. Но если эпидемическая ситуация ухудшится, то их количество увеличат до 5500. Тогда Ifema станет крупнейшим инфекционным учреждением Европы.

"Мертвые" катки



Сейчас в "Ледовый дворец" даже журналистов не пускают / Фото ElPais

Там же в Мадриде еще более печальная судьба постигла торговый центр Palacio de Hielo ("Ледовый дворец"), который ныне закрыт на карантин. Огромный каток этого заведения (он соответствует олимпийским стандартам, а потому там регулярно происходили серьезные международные соревнования) превратили в... морг, где хранят тела умерших от коронавируса, пишет El Diario. Причем такую идею предложили владельцы ТЦ. А вот мэрия испанской столицы долго не давала согласия на перепрофилирование популярного места для соревнований и отдыха. Но в конце концов сдалась под давлением Комитета по чрезвычайным ситуациям, который заявил, что "в связи с увеличением количества смертей нет возможности хоронить умерших в установленный правилами срок".

Торговый центр Palacio de Hielo стал моргом: видео

Кстати, морг в Palacio de Hielo находится неподалеку от упомянутой выше больницы в Ifema.Поэтому логистический замысел вполне понятен…

Более того, пример Мадрида взяли на вооружение в Лондоне, где тоже стремительно распространяется эпидемия. Ледовый комплекс Ice Planet в столичном пригороде Милтон-Кинс начали экстренно переоборудовать в морг.

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Стадионы не пустуют

В Великобритании вообще не на шутку обеспокоены динамикой заболевания коронавирусом и, похоже, готовятся к худшим сценариям. Поэтому планируют превратить в больницы большие стадионные комплексы. Уже согласились на такую миссию футбольные клубы "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Кардиф". Пока там работают логистические центры, которые занимаются поставкой продуктов наиболее уязвимым группам населения. Но как только будет сигнал…

Так, госпиталь на кардифской арене "Миллениум", который уже окрестили "Сердце Дракона" (Dragon's Heart Hospital), сможет принять 2000 человек. Как только он начнет функционировать, то станет второй по величине больницей в Британии после огромного "Найтингейла" в Лондоне.



Стадион "Миллениум" станет "Сердцем Дракона" / Фото ВВС

Пока же "Миллениум" удерживает другой рекорд: он имеет трибуны для 74-х тысяч зрителей и является самым вместительным в мире крытым стадионом с естественным газоном.

Стадион "Миллениум" теперь больница: видео

Идеальное место

Тем временем, уже превратились в больнице крупнейшие стадионы в Германии – дортмундский "Сигнал Идуна Парк" (81 тысяча), где играет "Боруссия", и в Бразилии – легендарная "Маракана" (80 тысяч) в Рио-де-Жанейро. Последняя арена, кстати, в свое время (когда еще были разрешены стоячие трибуны) вообще считалась наибольшей в мире – бразильцы утверждали, что на некоторые матчи там набивалось почти 220 тысяч зрителей.





На стадионе в Дортмунде вместо футболистов теперь больные / Фото сайта "Боруссии"

Наш стадион является основной точкой для почти всех в Дортмунде и окрестностях, у кого есть подозрение на заболевание коронавирусом, – говорит глава правления "Боруссии" Ханс-Йоахим Вацке. – Благодаря техническим, инфраструктурным и пространственным условиям – это идеальное место для активной помощи больным.

Его коллега-бразилец Родольфо Ландим, президент футбольного клуба "Фламенго", который проводит матчи на "Маракане", вообще пламенно обратился ко всем согражданам:

В это мрачное время хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней.

Готовятся стать больницами еще 10 бразильских стадионов. В том числе – "Пакаэмбу" (официальное название – стадион имени Паулу Машаду ди Карвалью) в городе Сан-Паулу. Причем там размещать больных планируют не только в подтрибунных помещениях, но и во временных палатках прямо на футбольном поле.





Монтаж медицинских палаток на стадионе "Пакаэмбу" / Фото AP

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Аналогичным образом в Белграде уже используют культовую для Европы баскетбольную арену Pionir, которая с 2016 года носит имя выдающегося сербского игрока и тренер Александара Николича. Там прямо на игровой площадке размещены 500 коек для пораженных коронавирусом.



В Белграде спортивную арену в госпиталь превращали военные / Фото Mod

А в Нью-Йорке, который сейчас стал неформальной столицей мировой эпидемии, под временный госпиталь отдали большую часть легендарного Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг, где ежегодно в августе-сентябре проходит Открытый чемпионат США (US Open). Проведут ли его в 2020-м – пока неизвестно (по мнению экспертов, скорее всего турнир отменят).



Больничная палата в Национальном теннисном центре / Фото US Open

Сейчас в центре создали 350 больничных мест, которые пока отдали для пациентов без подтвержденного коронавируса, чтобы снизить нагрузку на другие медицинские учреждения. Но в случае необходимости там готовы принимать всех.

Традиция для соборов



Кафедральный собор в Нью-Йорке готов принять больных / Фото The New York Times

Также временным госпиталем стала еще одна визитка Нью-Йорка – Кафедральный собор Святого Иоанна Богослова – самый большой англиканский храм в мире (площадь 11 тысяч кв. м). В храме установили 9 медицинских палаток и кровати для 200 пациентов, а подземную часть часовни отдали для медперсонала.

Раньше соборы часто превращались в больницы, – сказал настоятель храма Клифтон Дэниел в интервью газете The New York Times. – Вспомните хотя бы Средние века и тогдашние эпидемии чумы. Так что это традиционно для соборов, но для нас будет новый опыт.