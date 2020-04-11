Макрон рассказал, как долго будут закрыты границы ЕС: ждать еще долго

Из-за пандемии коронавируса Европейский Союз может держать границы закрытыми до сентября 2020 года. Это может существенно ударить по экономике.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время видеоконференции с лидерами профсоюзов, сообщает телеканал BFM.

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Французский лидер объяснил, что ситуация еще далека от стабилизации. В качестве примера он привел США, где пик распространения инфекции только ожидается. В то же время в странах Азии не исключают появления второй волны эпидемии.

Макрон также отметил, что закрытие границ Евросоюза может серьезно повлиять на восстановление экономики.

Отметим, что ранее французский президент заявлял, что если страны ЕС не проявят солидарности в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону.

Почему в ЕС считают, что границы не следует открывать?

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщил, что нет признаков достижения пика пандемии коронавируса в Европе.



В ВОЗ отметили, что уменьшение количества новых инфицированных – не повод для ослабления карантинных мероприятий.

Обратите внимание! Украинцы, сейчас также не могут без веских причин уезжать из Украины в тот же Европейский Союз. Сделать это можно будет только после того, как Украина и ЕС откроют границы.

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