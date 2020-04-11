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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Макрон розповів, скільки ще кордони ЄС будуть закритими: чекати ще довго

      - Читать новость на русском
      Еммануель Макрон / ТАСС

      Через пандемію коронавірусу Європейський Союз може залишити кордони закритими до вересня 2020 року. Це може суттєво вдарити по економіці.

      Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час відеоконференції з лідерами профспілок, повідомляє телеканал BFM.

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      Французький лідер пояснив, що ситуація ще далека від стабілізації. Як приклад він навів США, де пік поширення інфекції тільки очікується. Водночас у країнах Азії не виключають появи другої хвилі епідемії.

      Макрон також зазначив, що закриття кордонів Євросоюзу може серйозно вплинути на відновлення економіки.

      Відзначимо, що раніше французький президент заявляв, що якщо країни ЄС не проявлять солідарності в боротьбі з коронавірусом, то епідемія може зруйнувати Шенгенську зону.

      Чому в ЄС вважають, що кордони не слід відкривати?Європейський центр з профілактики та контролю захворювань повідомив, що немає ознак досягнення піку пандемії коронавірусу в Європі.

      У ВООЗ наголосили, що зменшення кількості нових інфікованих – не привід для послаблення карантинних заходів.

      Зверніть увагу! Українці, додамо, зараз також не можуть без вагомих причин їхати з України та пересуватися Європейським Союзом. Зробити це можна буде лише після того, як Україна та ЄС відкриють кордони.

      віза єс
      Українці можуть відвідувати без віз понад сотню країн світу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус COVID-19 Євросоюз Еммануель Макрон Шенген Безвізовий режим Новини політики
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