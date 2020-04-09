Заборона на в'їзд до Шенгенської зони та інших країн Європи діятиме довше

Шенгенська зона та кордони інших держав Європи можуть бути закритими до 15 травня. Єврокомісія рекомендувала членам ЄС продовжити заборону на в'їзд із третіх країн та заборону на пересування між країнами Європи.

Європейська комісія (орган, який виконує функції уряду Європейського Союзу) 8 квітня закликала країни ЄС не скасовувати заборону на пересування в межах Шенгенської зони. Про це повідомили у "Радіо Свобода".

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Для таких поїздок повинні бути вагомі причини, в інших випадках слід залишатися вдома, щоб запобігати поширенню коронавірусу. Заборону Єврокомісія рекомендувала продовжити до 15 травня (тобто, ще на місяць).

Усі держави-члени (ЄС – 24 канал) успішно впровадили заходи соціального дистанціювання, щоб обмежити соціальну взаємодію та сповільнити поширення вірусу,

– заявив віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Шинас.

Обмеження на поїздки з інших країн до Євросоюзу теж потрібне, як окремо зазначив Шинас. Нагадаємо, ця заборона (на в'їзд у ЄС, в Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію) діє з середини березня, а приймали її на місяць.

Важливо: обмеження не стосуються громадян ЄС, які повертаються додому, членів їхніх сімей, транзитних пасажирів, дипломатів, працівників охорони здоров’я та тих, хто подорожує у термінових сімейних обставинах.

Чому в ЄС вважають, що кордони не слід відкривати? Європейський центр з профілактики та контролю захворювань 8 квітня повідомив, що немає ознак досягнення піку пандемії коронавірусу в Європі.



У ВООЗ наголосили, що зменшення кількості нових інфікованих – не привід для послаблення карантинних заходів.

Українці, додамо, зараз також не можуть без вагомих причин їхати з України та пересуватися Європейським Союзом. Зробити це можна буде лише після того, як Україна та ЄС відкриють кордони.



Українці можуть відвідувати без віз понад сотню країн світу / Інфографіка 24 каналу