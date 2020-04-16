Різні країни світу об'єднались у боротьбі з COVID-19: приголомшливі приклади

Світ продовжує потерпати від пандемії коронавірусу COVID-19. Попри запровадження суворих обмежень між країнами, де донедавна кордон був поняттям умовним, людство почало об'єднувати зусилля у протистоянні з небезпечним вірусом. Свою солідарність зі світом демонструє і НАТО.

НАТО миттєво відреагувала на глобальну пандемію. Всі сили і засоби Альянсу були спрямовані на допомогу тим країнам, які найбільше вразив смертоносний вірус.

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В структурі діє Агенція з питань забезпечення і постачання НАТО. Саме вона взяла на себе координацію всіх зусиль спрямованих на закупівлю й транспортування основних видів допомоги.

Від початку проведення гуманітарних місій до Італії були доставлені 16 апаратів штучної вентиляції легень для реанімаційних відділень. Партія засобів індивідуального захисту вирушила до Іспанії. Також різноманітне медичне захисне спорядження – маски, рукавиці, окуляри – було доставлено до Норвегії.



Штаб-квартира НАТО в Брюсселі / Фото AP

Агенція з питань забезпечення НАТО займається матеріально-технічним забезпеченням та закупками, надаючи вагому підтримку в сфері логістики країнам-членам і партнерам Альянсу.

Нещодавно на одному з військових аеродромів Скоп'є приземлився військовий літак Збройних сил Чехії. До столиці Північної Македонії доставили важливий вантаж – мільйон медичних масок. Уряд країни звернулася за допомогою до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи.

Що відомо про координаційний центр НАТО? Координаційний центр є основним механізмом реагування НАТО на надзвичайні ситуації. Його працівники працюють цілодобово, координуючи не лише запити про допомогу союзників і партнерів Альянсу, але й пропозиції подолання наслідків масштабних криз, як от пандемія COVID-19.

Окрім цього, український вантажний літак АН-124 доставив із Китаю до Польщі кілька тонн невідкладних медзасобів. Серед них – 190 тисяч масок та 180 тисяч захисних костюмів.

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Транспортування забезпечувала Програма стратегічних авіаційних перевезень НАТО SALIS. Зокрема, вона надає її учасникам доступ до важкої авіації.

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Участь у програмі беруть 9 країн НАТО – Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина та Словенія. Координацію програмою здійснює Агенція НАТО з питань забезпечення і постачання.

І хоча авіасполучення між європейськими країнами сьогодні обмежено, однак, не для гуманітарних вантажів НАТО. Альянс наче велетенський мурашник працює, аби у разі потреби союзники вчасно надали допомогу один одному.

Іспанія, яку відчутно вразив смертоносний вірус, потребувала матеріалу для виготовлення захисних костюмів для медперсоналу. Свою допомогу запропонувала інша країна НАТО – Люксембург.

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Ця країна надала Іспанії майже півтора тони тайвеку – міцного матеріалу, який важко порвати, але легко розрізати ножицями. Він пропускає пару, але не пропускає воду. Із спеціального матеріалу там зможуть виготовити необхідні захисні костюми для медичного персоналу.

В НАТО діє ефективна система допомоги між країнами. До Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи поступає заявка від тієї чи іншої країни НАТО, або партнера організації, яка потребує допомоги. Інша країна, або кілька країн НАТО, відгукуються на цей запит. Потім залишаються лише технічні деталі.

На початку квітня міністри закордонних справ НАТО розповсюдили заяву, де серед іншого чітко наголошується:

Союзники надають одне одному підтримку – медичним персоналом, лікарняними ліжками, життєво необхідним медичним обладнанням, передовими методами і навіть ідеями стосовно того, як протистояти цій смертельній хворобі.

Свій приклад євроатлантичної солідарності продемонструвала і Туреччина. Військовим літаком Збройних сил вона відправила маски, захисні комбінезони і набори для тестувань коронавірусу союзникам і партнерам із Балканського півострова: Північній Македонії, Чорногорії, а також країнам, які не є членами НАТО – Сербії, Косово Боснії та Герцеговині.

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Північна Македонія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина також звернулися по допомогу через Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи. Минулого тижня Туреччина також відправила вантажний літак із медичною допомогою до Італії та Іспанії.



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