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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як військові з усього світу допомагають боротися з COVID-19: фото та відео

      Фактор безпеки - Читать новость на русском

      Навколо боротьби з коронавірусом об’єднався весь світ. Країни НАТО та країни-партнери цієї організації приходять на допомогу один одному – діляться знаннями, вкрай важливими відкриттями вірусологів і біологів, а також необхідним обладнанням.

      У грудні 2019 року світ вперше зіткнувся з новим типом коронавірусу, відомим як COVID-19. Недуга вражає легені і може спричинити пневмонію. Хто саме став нульовим пацієнтом – достеменно невідомо. Проте 31 грудня торік китайська влада повідомила про 27 хворих.

      Важливо Все про коронавірус: 12 корисних статей

      Епіцентром поширення вірусу стало китайське місто Вухань. Утім хвороба стрімко поширилася й на території інших країн. 11 березня ВООЗ визнала COVID-19 пандемією. Станом на 2 квітня вірусом заразилися 956 588 людей.

      Коронавірус став глобальною проблемою людства. Ворог, з яким ніколи не підписати миру, і від якого не перекрити кордони. Він вражає країни навіть з розвиненою медичною системою.

      Серед заражених – і зірки, й політики: головний перемовник ЄС з Брекзиту Мішель Барньє, дружини прем'єр-міністрів Іспанії Педро Санчеса та Канади Джастіна Трюдо. Вчені усього світу працюють над розробкою вакцини. Але у широкий вжиток препарати надійдуть щонайменше через рік.

      Детальніше про те, які знаменитості захворіли на коронавірус – читайте тут.

      Зусиль для боротьби з коронавірусом докладає і НАТО. Недуга внесла свої корективи у звичний графік роботи Альянсу. Вперше в історії генеральний секретар Єнс Столтенберг представив щорічну доповідь в онлайн-форматі – під час віртуальної прес-конференції. 

      Це важкий час для всіх нас – людей, громад та націй. Час перевірки людства на стійкість. Країнам-союзникам Альянсу доводиться ухвалювати безпрецедентні рішення. З жорсткими соціально-економічними наслідками,
      – прокоментував  Столтенберг.

      Змінилися й правила роботи співробітників Альянсу. Довелося зменшити кількість представників НАТО у штаб-квартирі. А більшість нарад організація здійснює відеозв'язком. Водночас Столтенберг запевнив, що Альянс і надалі готовий гарантувати безпеку союзників.

      Франція

      Для боротьби з недугою країни НАТО активно залучають військових. На французькому острові Корсика тяжкохворих на коронавірус стільки, що місцеві лікарні не в змозі надати допомогу всім пацієнтам. Недужих доправляють на материкову Францію гелікоптерами.


      Медичні навчання для військових / Фото Naval News

      Військовослужбовці проходять медичну підготовку. Навчаються перевозити хворих і надавати їм медичну допомогу. Транспортний військовий літак А330 перетворили на мобільний шпиталь. Всередині встановили медичне обладнання, зокрема, реанімаційні блоки. 

      США

      Долати коронавірус військові допомагають і по той бік океану – у США. Бійці 224-ї бригади у штаті Меріленд зводять тимчасові наметові медпункти. У польовому шпиталі – 30 ліжкомісць. Там розміщуватимуть частину хворих.


      Одна з мобільних лікарень у штаті Меріленд – на 20 ліжок / Фото: PRMC

      Усі армійці країн НАТО дотримуються чітких правил: між собою військові витримують соціальну дистанцію, готові до ізоляції при появі симптомів. А наради відбуваються у вигляді відеоконференцій.

      Як може допомогти НАТО

      Альянс вже не вперше докладає зусиль для подолання епідемії. Його науковці і військові мають досвід боротьби, зокрема, з малярією, лихоманкою денге та вірусом еболи. 

      До теми Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки

      Дізнатися про спалах захворювання, спрогнозувати нові випадки та оперативно на них відреагувати НАТО вдається завдяки унікальній програмі. Її кодова назва – ASTER. Вона – один з ключових елементів медичного контролю підрозділів Альянсу.

      Вона дозволяє спостерігати за здоров'ям військ НАТО в режимі реального часу. Лікарі в різних куточках світу завантажують дані про спалах захворювань за допомогою застосунку для смартфона. Тоді система надсилає сигнал, виявляє джерело та визначає хворобу.


      Унікальна програма ASTER може допомогти у боротьбі з коронавірусом

      В основі програми – метод синдромного спостереження. Він дозволяє лікарям на місці детально описати кожен з випадків. А фахівцям потому проаналізувати симптоми і передбачити шляхи поширення недуги.

      У НАТО переконані, що ASTER може стати у пригоді й серед цивільних. Адже ця програма діє швидше за будь-яку іншу систему спостереження. А отже НАТО має можливість моніторити ситуацію глобально.

      Автор: Кароліна Король
      Теги: Коронавірус COVID-19 Єнс Столтенберг НАТО Генсек НАТО Новини США Новини Франції Фактор безпеки
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