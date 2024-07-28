Про це о 10:59 повідомили в Суспільному. Зазначимо, що в області на той момент була оголошена повітряна тривога.

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В Харкові прогриміли вибух

В Харківській області сирени повітряної тривоги почали лунати ще о 9:20.

О 10:54 в Повітряних силах попередили про ракетну небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога. Власне, серед них була й Харківська область.

Вже через 5 хвилин Суспільне Харків повідомило про вибух у місті. Через хвилину видання проінформувало про ще один.

Другий вибух у Харкові,
ішлося в повідомленні.

Вже о 11:17 коментар про ситуацію в регіоні дав голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов.

Він підтвердив удари російських загарбників по Харкову.

Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову,
написав він.

Синєгубов зазначив, що тип ракет наразі встановлюється. За його словами, поки що інформація про постраждалих внаслідок атаки ворога не надходила.