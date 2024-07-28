Про це о 10:59 повідомили в Суспільному. Зазначимо, що в області на той момент була оголошена повітряна тривога.
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В Харкові прогриміли вибух
В Харківській області сирени повітряної тривоги почали лунати ще о 9:20.
О 10:54 в Повітряних силах попередили про ракетну небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога. Власне, серед них була й Харківська область.
Вже через 5 хвилин Суспільне Харків повідомило про вибух у місті. Через хвилину видання проінформувало про ще один.
Другий вибух у Харкові,
– ішлося в повідомленні.
Вже о 11:17 коментар про ситуацію в регіоні дав голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов.
Він підтвердив удари російських загарбників по Харкову.
Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову,
– написав він.
Синєгубов зазначив, що тип ракет наразі встановлюється. За його словами, поки що інформація про постраждалих внаслідок атаки ворога не надходила.