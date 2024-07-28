Про це о 10:59 повідомили в Суспільному. Зазначимо, що в області на той момент була оголошена повітряна тривога.

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В Харкові прогриміли вибух

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

В Харківській області сирени повітряної тривоги почали лунати ще о 9:20.

О 10:54 в Повітряних силах попередили про ракетну небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога. Власне, серед них була й Харківська область.

Вже через 5 хвилин Суспільне Харків повідомило про вибух у місті. Через хвилину видання проінформувало про ще один.

Другий вибух у Харкові,

– ішлося в повідомленні.

Вже о 11:17 коментар про ситуацію в регіоні дав голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов.

Він підтвердив удари російських загарбників по Харкову.

Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову,

– написав він.

Синєгубов зазначив, що тип ракет наразі встановлюється. За його словами, поки що інформація про постраждалих внаслідок атаки ворога не надходила.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.