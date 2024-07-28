Об этом в 10:59 сообщили в Суспильном. Отметим, что в области на тот момент была объявлена воздушная тревога.
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В Харькове прогремел взрыв
В Харьковской области сирены воздушной тревоги начали звучать еще в 9:20.
В 10:54 в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога. Собственно, среди них была и Харьковская область.
Уже через 5 минут Суспильне Харьков сообщило о взрыве в городе. Через минуту издание проинформировало о еще одном.
Второй взрыв в Харькове,
– говорилось в сообщении.
Уже в 11:17 комментарий о ситуации в регионе дал председатель Харьковской ОВА, Олег Синегубов.
Он подтвердил удары российских захватчиков по Харькову.
Оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову,
– написал он.
Синегубов отметил, что тип ракет пока устанавливается. По его словам, пока информация о пострадавших в результате атаки врага не поступала.