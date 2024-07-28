Об этом в 10:59 сообщили в Суспильном. Отметим, что в области на тот момент была объявлена воздушная тревога.

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В Харькове прогремел взрыв

В Харьковской области сирены воздушной тревоги начали звучать еще в 9:20.

В 10:54 в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога. Собственно, среди них была и Харьковская область.

Уже через 5 минут Суспильне Харьков сообщило о взрыве в городе. Через минуту издание проинформировало о еще одном.

Второй взрыв в Харькове,
говорилось в сообщении.

Уже в 11:17 комментарий о ситуации в регионе дал председатель Харьковской ОВА, Олег Синегубов.

Он подтвердил удары российских захватчиков по Харькову.

Оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову,
написал он.

Синегубов отметил, что тип ракет пока устанавливается. По его словам, пока информация о пострадавших в результате атаки врага не поступала.