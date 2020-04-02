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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Как военные со всего мира помогают бороться с COVID-19: фото и видео

      Фактор безопасности - Читати новину українською

      Вокруг борьбы с коронавирусом объединился весь мир. Страны НАТО и страны-партнеры этой организации приходят на помощь друг другу – делятся знаниями, крайне важными открытиями вирусологов и биологов, а также необходимым оборудованием.

      В декабре 2019 года мир впервые столкнулся с новым типом коронавируса, известным как COVID-19. Болезнь поражает легкие и может вызвать пневмонию. Кто именно стал нулевым пациентом – доподлинно неизвестно. Однако 31 декабря в прошлом году китайские власти сообщили о 27 больных.

      Важно Все о коронавирусе: 12 полезных статей

      Эпицентром распространения вируса стал китайский город Ухань. Впрочем болезнь стремительно распространилась и на территории других стран. 11 марта ВОЗ признала COVID-19 пандемией. По состоянию на 2 апреля вирусом заразились 956 588 человек.

      Коронавирус стал глобальной проблемой человечества. Враг, с которым никогда не подписать мира, и от которого не перекрыть границы. Он поражает страны даже с развитой медицинской системой.

      Среди зараженных – и звезды, и политики: главный переговорщик ЕС по Брекзиту Мишель Барнье, жены премьер-министров Испании Педро Санчеса и Канады Джастина Трюдо. Ученые всего мира работают над разработкой вакцины. Но в широкий обиход препараты поступят минимум через год.

      Подробнее о том, какие знаменитости заболели коронавирусом – читайте здесь.

      Усилия для борьбы с коронавирусом прилагает и НАТО. Болезнь внесла свои коррективы в привычный график работы Альянса. Впервые в истории генеральный секретарь Йенс Столтенберг представил ежегодный доклад в онлайн-формате – во время виртуальной пресс-конференции.

      Это трудное время для всех нас – людей, общин и наций. Время проверки человечества на устойчивость. Странам-союзникам Альянса приходится принимать беспрецедентные решения. С жесткими социально-экономическими последствиями,
      – прокомментировал Столтенберг.

      Изменились и правила работы сотрудников Альянса. Пришлось уменьшить количество представителей НАТО в штаб-квартире. А большинство совещаний организация осуществляет видеосвязью. В то же время Столтенберг заверил, что Альянс и в дальнейшем готов гарантировать безопасность союзников.

      Франция

      Для борьбы с недугом страны НАТО активно привлекают военных. На французском острове Корсика тяжелобольных коронавирусом столько, что местные больницы не в состоянии оказать помощь всем пациентам. Больных доставляют на материковую Францию вертолетами.


      Медицинские учения для военных / Фото Naval News

      Военнослужащие проходят медицинскую подготовку. Учатся перевозить больных и оказывать им медицинскую помощь. Транспортный военный самолет А330 превратили в мобильный госпиталь. Внутри установили медицинское оборудование, в частности, реанимационные блоки.

      США

      Преодолевать коронавирус военные помогают и по ту сторону океана – в США. Бойцы 224-й бригады в штате Мэриленд возводят временные палаточные медпункты. В полевом госпитале – 30 койкомест. Там будут размещать часть больных.


      Одна из мобильных больниц в штате Мэриленд – на 20 коек / Фото: PRMC

      Все военные стран НАТО придерживаются четких правил: между собой военные выдерживают социальную дистанцию, готовы к изоляции при появлении симптомов. А совещания происходят в виде видеоконференций.

      Как может помочь НАТО

      Альянс уже не впервые прилагает усилия для преодоления эпидемии. Его ученые и военные имеют опыт борьбы, в частности с малярией, лихорадкой денге и вирусом эболы.

      К теме Самые опасные пандемии, которые пережило человечество: как с ними боролись и какие были последствия

      Узнать о вспышке заболевания, спрогнозировать новые случаи и оперативно на них отреагировать НАТО удается благодаря уникальной программе. Ее кодовое название – ASTER. Она – один из ключевых элементов медицинского контроля подразделений Альянса.

      Она позволяет наблюдать за здоровьем войск НАТО в режиме реального времени. Врачи в разных уголках мира загружают данные о вспышке заболеваний с помощью приложения для смартфона. Тогда система посылает сигнал, обнаруживает источник и определяет болезнь.


      Уникальная программа ASTER может помочь в борьбе с коронавирусом

      В основе программы – метод синдромного наблюдения. Он позволяет врачам на месте подробно описать каждый из случаев. А специалистам позже проанализировать симптомы и предугадать пути распространения болезни.

      В НАТО убеждены, что ASTER может пригодиться и среди гражданских. Ведь эта программа действует быстрее любой другой системы наблюдения. А значит НАТО имеет возможность мониторить ситуацию глобально.

      Автор: Каролина Король
      Теги: Коронавирус COVID-19 Йенс Столтенберг НАТО Генсек НАТО Новости США Новости Франции Фактор безопасности
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