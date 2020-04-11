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      Найбільший український літак доставить з Китаю у Польщу 400 тонн медзасобів

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      Ан-225 "Мрія" доставить медзасоби з Китаю до Польщі / Фото з телеграму Мустафи Найєма

      Найбільший у світі український літак Ан-225 "Мрія" вилетів 11 квітня з аеропорту Гостомеля до Китаю. Там у нього завантажать 400 тонн медзасобів та медобладнання, яке згодом доставлять до Польщі.

      Український літак "Мрія" злетів у повітря після півтора річної перерви. Він тримає шлях до аеропорту Тяньцзінь за медобладнанням та засобами боротьби з COVID-19. Про це написав у фейсбуці Мустафа Найєм.

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      Загалом він має доставити до Варшави 7 мільйонів масок та кілька сотень тисяч захисних костюмів. Літаку доведеться здійснити щонайменше два рейси, тому що його максимальне комерційне навантаження – 250 тонн.

      Український борт має приземлитися в аеропорту Варшави. Людей закликали не їхати дивитися на прибуття Ан-225 "Мрія", який привезе з Китаю медзасоби для боротьби з епідемією коронавірусу. Про це зазначили на сторінці польського летовища у фейсбуці.

      Ми забезпечимо для вас можливість у прямому ефірі спостерігати за візитом Ан-225 "Мрія" – і приземленням, і зльотом. Ми розуміємо ваше бажання побачити цей найбільший у світі літак на власні очі, але зважте на нашу спільну безпеку та здоров'я – не їдьте в аеропорт, залишайтеся вдома,
      – мовиться у повідомленні.

      Що відомо про літак "Мрія"?Український літак Ан-225 "Мрія" є найбільшим та найпотужнішим у світі транспортним літаком. Борт створили, перш за все, для потреб радянської космічної програми для транспортування вантажів, зокрема космічних кораблів і компонентів ракетної системи. Тепер же український літак допомагає іншим країнам і розвозить медзасоби з Китаю.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Китай Новини Польщі авіація Новини України
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