Самый большой украинский самолет доставит из Китая в Польшу 400 тонн медсредств
Крупнейший в мире украинский самолет Ан-225 "Мрия" вылетел 11 апреля с аэропорта Гостомель в Китай. Там в него загрузят 400 тонн медсредств и оборудование, которое впоследствии доставят в Польшу.
Украинский самолет "Мрия" взлетел после полуторалетнего перерыва. Он держит путь в аэропорт Тяньцзинь за медоборудованием и средствами борьбы с COVID-19. Об этом написал в Фейсбуке Мустафа Найем.
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В целом он должен доставить в Варшаву 7 миллионов масок и несколько сотен тысяч защитных костюмов. Самолете придется проделать минимум два рейса, так как его максимальная коммерческая нагрузка – 250 тонн.
Украинский борт должен приземлиться в аэропорту Варшавы. Людей призывали не приезжать смотреть прибытие Ан-225 "Мрия", который привезет из Китая медсредства для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом отметили на странице польского аэродрома в фейсбуке.
Мы обеспечим вам возможность в прямом эфире наблюдать за визитом Ан-225 "Мрия" – и приземлением, и взлетом. Мы понимаем ваше желание увидеть этот крупнейший в мире самолет воочию, но учтите нашу общую безопасность и здоровье – не приезжайте в аэропорт, оставайтесь дома,
– говорится в сообщении.
Что известно о самолете "Мрия"?
Украинский самолет Ан-225 "Мрия" является крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом. Борт создали, прежде всего, для нужд советской космической программы для транспортировки грузов, в том числе космических кораблей и компонентов ракетной системы. Теперь же украинский самолет помогает другим странам и развозит медсредства из Китая.
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