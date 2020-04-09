Польша продлила карантин и ввела обязательный масочный режим

В Польше продлили карантин из-за распространения COVID-19. Да, строгие ограничения относительно церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и учреждений обслуживания будут действовать минимум до 19 апреля. Границы будут закрыты минимум до 3 мая. А с 16 апреля Польша вводит обязательный масочный режим.

Відповідне рішення прийняв уряд Польщі, передає Onet.pl. Карантинні обмеження продовжили по всій країні.

Зверніть увагу Коронавірус у Польщі: за добу померла рекордна кількість людей

Про які обмеження йдеться:

До 19 квітня триватимуть обмеження щодо церков, торгових центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування.

До 26 квітня продовжується закриття шкіл, призупинення міжнародного повітряного та залізничного руху.

Закриття кордонів, санітарний прикордонний контроль та обов'язковий карантин для приїжджих зберігається до 3 травня.

Обмеження масових заходів діють до подальшого повідомлення.

З 16 квітня носіння масок у громадських місцях стане обов’язковим.

Про продовження відповідних обмежень та введення нових повідомив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Яка ситуація з коронавірусом у Польщі? Загалом у країні підтвердили вже 5575 випадків захворювання. Летальних випадків зафіксовано 174. За останню добу, 8 квітня, у Польщі захворіла рекордна кількість людей – 357.



Цікаво, що Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням.