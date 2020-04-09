Польша продлила карантин и ввела обязательный масочный режим
В Польше продлили карантин из-за распространения COVID-19. Да, строгие ограничения относительно церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и учреждений обслуживания будут действовать минимум до 19 апреля. Границы будут закрыты минимум до 3 мая. А с 16 апреля Польша вводит обязательный масочный режим.
Відповідне рішення прийняв уряд Польщі, передає Onet.pl. Карантинні обмеження продовжили по всій країні.
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Про які обмеження йдеться:
- До 19 квітня триватимуть обмеження щодо церков, торгових центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування.
- До 26 квітня продовжується закриття шкіл, призупинення міжнародного повітряного та залізничного руху.
- Закриття кордонів, санітарний прикордонний контроль та обов'язковий карантин для приїжджих зберігається до 3 травня.
- Обмеження масових заходів діють до подальшого повідомлення.
- З 16 квітня носіння масок у громадських місцях стане обов’язковим.
Про продовження відповідних обмежень та введення нових повідомив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.
Яка ситуація з коронавірусом у Польщі? Загалом у країні підтвердили вже 5575 випадків захворювання. Летальних випадків зафіксовано 174. За останню добу, 8 квітня, у Польщі захворіла рекордна кількість людей – 357.
Цікаво, що Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням.
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