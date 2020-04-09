20:32
9 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Польща продовжила карантин і ввела обов’язковий масковий режим

      - Читать новость на русском
      У Польщі продовжили карантин через COVID-19 / Ілюстративне фото / Getty images

      У Польщі продовжили карантин через поширення COVID-19. Так, суворі обмеження щодо церков, торгових центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування діятимуть щонайменше до 19 квітня. Кордони будуть закритими мінімум до 3 травня. А з 16 квітня Польща вводить обов’язковий масковий режим.

      Відповідне рішення прийняв уряд Польщі, передає Onet.pl. Карантинні обмеження продовжили по всій країні.

      Зверніть увагу Коронавірус у Польщі: за добу померла рекордна кількість людей

      Про які обмеження йдеться:

      • До 19 квітня триватимуть обмеження щодо церков, торгових центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування.
      • До 26 квітня продовжується закриття шкіл, призупинення міжнародного повітряного та залізничного руху.
      • Закриття кордонів, санітарний прикордонний контроль та обов'язковий карантин для приїжджих зберігається до 3 травня.
      • Обмеження масових заходів діють до подальшого повідомлення.
      • З 16 квітня носіння масок у громадських місцях стане обов’язковим.

      Про продовження відповідних обмежень та введення нових повідомив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

      Яка ситуація з коронавірусом у Польщі? Загалом у країні підтвердили вже 5575 випадків захворювання. Летальних випадків зафіксовано 174. За останню добу, 8 квітня, у Польщі захворіла рекордна кількість людей – 357.

      Цікаво, що Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Новини Польщі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Коронабитва: чому Україні не треба брати приклад з Китаю та Росії
      Дмитро Литвин
      сьогодні , 18:36 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
      Олександр Бевза