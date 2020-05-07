Самые популярные выдумки РФ: фейки о НАТО, которые распространяет Кремль

В то время, когда весь мир противостоит коронавирусу, специалисты призывают к борьбе с пропагандой. Ведь быстрее самого недуга по миру распространяется лишь дезинформация. Ее цель – не только отдельные государства, но и мощные международные организации, как НАТО.

Как Нато адаптируется к новым вызовам, чтобы защитить страны-союзников и их граждан даже в информационном пространстве – читайте в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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В 2014 году в Латвии был создан Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций. Его задача – мониторить и развенчивать фейки, найти пути, как эффективнее бороться с неправдой. Волонтеры, которых называют "эльфами", пересматривают сотни сообщений и оценивают их потенциальную угрозу.

Фейковые новости представляют угрозу не только для отдельного человека, но и общества и безопасности страны в целом. Это явление, влияющее на нашу жизнь, поэтому мы должны найти путь, как себя защитить,

– считает директор Центра НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Участники центра выдвинули десятки идей и интерактивных методов, как уберечься от фейков. Предлагали, в частности:

разработать специальное мобильное приложение , которое по принципу работы напоминало бы сайт для знакомств. С помощью этой программы, люди могли бы соревноваться друг с другом в попытках отличить правдивую информацию от лживой. Самой эффективной признали игру в фейсбуке FakeBuster. Этот метод научит мыслить критически и повысит медиаграмотность;

, которое по принципу работы напоминало бы сайт для знакомств. С помощью этой программы, люди могли бы соревноваться друг с другом в попытках отличить правдивую информацию от лживой. Самой эффективной признали игру в фейсбуке FakeBuster. Этот метод научит мыслить критически и повысит медиаграмотность; использовать плагины, которые способны выявлять ложную информацию. Добавить их в свой браузер можно буквально в один клик и так же использовать.

Российские фейки

Большинство участников запада – граждане Эстонии, Латвии и Литвы – едва ли не ежедневно страдают от потока российской дезинформации. Постоянно становится объектом фейковых новостей и сам Альянс.

Говорят, больше всего лжи звучит от России. Кампанию по дезинформации проводят прокремлевские медиа. Среди самых распространенных фейков – сообщение о враждебности Альянса.

"Союзники НАТО слишком подозрительны к России", "Учения Альянса угрожают безопасности Федерации", "Войска НАТО опасны",

– такие сообщения можно услышать в эфире российских телеканалов.

Главная задача НАТО – коллективная оборона. Поэтому все военные маневры направлены не против любой страны, а исключительно на защиту государств-членов. На тренировках могут присутствовать международные наблюдатели, в частности, и из России. Зато сама Россия не раз нарушала принципы прозрачности своих военных учений. А государства НАТО не раз подвергались кибератакам со стороны Москвы и попыток вмешаться в демократические процессы.

Кремль распространяет фальшивые новости в интернете сразу на нескольких языках и приспосабливает фейки к особым нуждам определенной аудитории. Например, россиянам пропагандисты Кремля рассказывают, как НАТО, чтобы оправдать развертывание своих сил, заявляет о нарушении Россией договора о нераспространении ракет. Именно эта сделка ознаменовала завершение Холодной войны и переход к реальному ядерному разоружению.



Россия распространяет фейки на разных языках / Скриншот из видео

Так прокремлевские медиа пытаются отвлечь внимание от нарушений Россией международных обязательств, ведь Москва продолжает разрабатывать и развертывать запрещенные соглашением ракеты 9М729 или SSC-8. Скорость полета таких снарядов высокая, поэтому их сложно перехватить.



Крылатая ракета 9М728 / Фото "Хабр"

Примененные Россией инструменты пропаганды испытала и большевистская власть, и Советский союз. Поэтому Российская Федерация фактически приспособила методы предшественников к современным реалиям.

Основным полем боя, кроме телевидения, стали соцсети и псевдоновостные сайты, которые распространяют ложную информацию. Цель пропагандистов проста – запугать население, посеять панику и создать негативный имидж Альянса и его стран-членов, в частности США.

COVID-19 как тема для манипуляций

С началом пандемии, COVID-19 стал главной темой манипуляций, как в социальных сетях, так и в СМИ. И пока мир страдает от коронавируса, информационное пространство – от эпидемии фейков о нем.

Вирус – это секретное биологическое оружие США или НАТО – такая популярная выдумка Москвы. COVID-19 якобы специально вывели в тайных лабораториях, а затем заразили им Китай. Во Всемирной организации здравоохранения заявили: такие сообщения ложные.



Пример российской пропаганды / Скриншот

Пропагандисты не устают повторять и о том, как COVID-19 разрушает НАТО, несмотря на то, что факты доказывают другое. Альянс успешно адаптируется к новым угрозам, а военные НАТО помогают медикам в борьбе с недугом.

По словам экспертов, во время эпидемии сознанием людей легко манипулировать. И чтобы защитить не только здоровье, но и здравый смысл граждан, людей призывают доверять только проверенным источникам информации и официальным СМИ. Ведь развенчивать фейки гораздо сложнее, чем их распространять.

О том, как польские истребители в рамках миссии воздушной полиции НАТО перехватили российские самолеты ТУ-160 в небе над Балтией – смотрите в видео программы.