Найбільше брехні звучить від Росії: як НАТО бореться з пропагандою Кремля

У час, коли весь світ протистоїть коронавірусу, фахівці закликають до боротьби із пропагандою. Адже швидше за саму недугу світом шириться лише дезінформація. Її ціль – не лише поодинокі держави, а й потужні міжнародні організації, як НАТО.

Як Альянс адаптується до нових викликів, аби захистити країн-союзників та їхніх громадян навіть в інформаційному просторі – читайте у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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У 2014 році в Латвії був створений Центр передового досвіду НАТО в галузі стратегічних комунікацій. Його завдання – моніторити та розвінчувати фейки, знайти шляхи, як ефективніше боротися з неправдою. Волонтери, яких називають "ельфами", переглядають сотні повідомлень та оцінюють їхню потенційну загрозу.

Фейкові новини становлять загрозу не лише для окремої людини, а й суспільства та безпеки країн загалом. Це явище, що впливає на наше життя, тож ми мусимо знайти шлях, як себе захистити,

— вважає директор Центру НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.

Учасники центру висунули десятки ідей та інтерактивних методів, як вберегтися від фейків. Пропонували, зокрема:

розробити спеціальний мобільний застосунок, який за принципом роботи нагадував би сайт для знайомств. За допомогою цієї програми, люди могли б змагатися одне з одним у спробах відрізнити правдиву інформацію від брехливої. Найефективнішою визнали гру у фейсбуці FakeBuster. Цей метод навчить мислити критично та підвищить медіаграмотність;

який за принципом роботи нагадував би сайт для знайомств. За допомогою цієї програми, люди могли б змагатися одне з одним у спробах відрізнити правдиву інформацію від брехливої. Найефективнішою визнали гру у фейсбуці FakeBuster. Цей метод навчить мислити критично та підвищить медіаграмотність; використовувати плагіни, які здатні виявляти помилкову інформацію. Додати їх у свій браузер можна буквально в один клік і так само використовувати.

Російські фейки

Більшість з учасників заходу – громадяни Естонії, Латвії й Литви – чи не щодня потерпають від потоку російської дезінформації. Повсякчас стає об'єктом фейкових новин і сам Альянс.

Кажуть, найбільше брехні звучить від Росії. Кампанію з дезінформації проводять прокремлівські медіа. Серед найпоширеніших фейків – повідомлення про ворожість Альянсу.

"Союзники НАТО занадто підозрілі до Росії", "Навчання Альянсу загрожують безпеці Федерації", "Війська НАТО небезпечні" – такі повідомлення можна почути в ефірі російських телеканалів.

Головне завдання НАТО – колективна оборона. Тож усі військові маневри спрямовані не проти будь-якої країни, а винятково на захист держав-членів. На тренуваннях можуть бути присутні міжнародні спостерігачі, зокрема, і з Росії. Натомість, сама Росія не раз порушувала принципи прозорості щодо своїх військових навчань. А держави НАТО не раз зазнавали кібератак із боку Москви та спроб втрутитися в демократичні процеси.

Кремль поширює фальшиві новини в інтернеті одразу кількома мовами та пристосовує фейки до особливих потреб певної аудиторії. Наприклад, росіянам пропагандисти Кремля розказують, як НАТО, аби виправдати розгортання своїх сил, заявляє про порушення Росією договору про нерозповсюдження ракет. Саме ця угода ознаменувала завершення Холодної війни й перехід до реального ядерного роззброєння.



Росія поширює фейки різними мовами / Скриншот з відео

Так прокремлівські медіа намагаються відвернути увагу від порушень Росією міжнародних зобов'язань, адже Москва продовжує розробляти й розгортати заборонені угодою ракети 9М729 або SSC-8. Швидкість польоту таких снарядів висока, тож їх складно перехопити.



Крилата ракета 9М728 / Фото "Хабр"

Застосовані Росією інструменти пропаганди випробувала й більшовицька влада, і Радянський союз. Тож Російська Федерація фактично пристосувала методи попередників до сучасних реалій.

Основним полем бою, окрім телебачення, стали соцмережі і псевдоновинні сайти, які поширюють неправдиву інформацію. Мета пропагандистів проста – залякати населення й посіяти паніку та створити негативний імідж Альянсу та його країн-членів, зокрема США.

COVID-19 як тема для маніпуляцій

З початком пандемії, COVID-19 став головною темою маніпуляцій, як у соціальних мережах, так і в ЗМІ. І доки світ потерпає від коронавірусу, інформаційний простір – від епідемії фейків про нього.

Недуга – це секретна біологічна зброя США або НАТО – така найпопулярніша вигадка Москви. Хворобу нібито спеціально вивели в таємних лабораторіях, а потім заразили нею Китай. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили: такі повідомлення неправдиві.



Приклад російської пропаганди / Скриншот

Пропагандисти не втомлюються повторювати й те, як COVID-19 руйнує НАТО, попри те, що факти доводять інше. Альянс успішно адаптується до нових загроз, а військові НАТО допомагають медикам у боротьбі з недугою.

За словами експертів, під час епідемії свідомістю людей легко маніпулювати. І щоб захистити не лише здоров'я, а і здоровий глузд громадян, людей закликають довіряти лише перевіреним джерелам інформації та офіційним ЗМІ. Адже розвінчувати фейки набагато складніше, ніж їх поширювати.

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