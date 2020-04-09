Масштабные маневры НАТО: как проходили учения под руководством США

Еще в феврале стартовали учения НАТО "Defender Europe 2020". В рамках маневров – самая большая за последние 25 лет переброска войск США на материковую Европу. Активная фаза должна была начаться в апреле 2020 года. Отметим, что отдельные элементы обучения разрабатывали с учетом боевых действий на Востоке Украины.

Тем не менее, из-за всемирной пандемии их формат пришлось пересмотреть. Но маневры не отменили! Более того, часть запланированных мероприятий удалось отработать.

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В немецком порту Бремергафен выгружается тяжелая бронетехника. После десятидневного перехода из Джорджии на берег сходят танки, самоходные гаубицы, армейские внедорожники и бульдозеры. Эта боевая техника принадлежит солдатам второй бригадной армии третьей пехотной дивизии США.



Техника / Скриншот из видео

"Выглядит масштабно, но это лишь часть техники, которая будет участвовать в европейских учениях. Мы прибыли почти полным составом бригады: боевые машины, персонал и оборудование", – рассказал командир 2-й бригадной армии ВС США Скотт О'Нилл.



Скотт О'Нилл / Скриншот из видео

Тем временем в аэропорту Нюрнберга приземлился самолет. С борта сошло 200 солдат. Это армейцы из состава Первой кавалерийской дивизии – одной из шести тяжелых в американских вооруженных силах. Военные покинули пункты дислокации на базе "Форт гуд" в штате Техас. И преодолели более 8 тысяч километров над Атлантикой.

"Прибытие сюда 1-й кавалерийской дивизии из Форт Гуд" для учений "Defender Europe 2020" – это демонстрация нашей солидарности с друзьями и союзниками в Европе. Это возможность передислокации крупных формирований для совместных тренировок", – пояснил командующий командования по подготовке Кристофер Норри.



Кристофер Норри (справа) / Скриншот из видео

В Германии американские военные прибыли, чтобы принять участие в учениях "Defender Europe 2020". Это самые масштабные маневры НАТО за последние четверть века и проходят они под руководством США.

Германия – главный логистический центр и один из ключевых площадок для тренировок. Только из Соединенных Штатов Америки в Европу прибыли двадцать тысяч военнослужащих. На континент они добрались на кораблях и самолетах.



Делегация / Скриншот из видео

Для встречи такой мощной делегации из-за океана европейские союзники по НАТО подготовили четырнадцать портов и аэродромов на территории Нидерландов, Бельгии, Франции и Германии. Позже силы перебрасывают в Польшу и страны Балтии.

Германия в ходе учений выполняет две функции. Мы тренируемся с войсками союзников на нескольких площадках в Европе. А также мы обеспечиваем логистику войск, – командующий объединенных сил обеспечения ВС ФРГ Мартин Шеллейс.

Цель учений "Defender Europe 2020" – продемонстрировать готовность США и НАТО в целом, защищать и поддерживать европейских союзников. Американские военные отрабатывают быструю переброску войск через Атлантический океан.

В сценарии учений также – отточить новые стратегии ведения боя. Ведь новые угрозы и вызовы требуют адекватного ответа.

Это не только проявление солидарности и самая крупная передислокация войск за 25 лет. Это также жест поддержки от европейских союзников и Германии. Ведь наша главная задача – коллективная оборона,

– заявил командующий объединенных сил обеспечения ВС ФРГ Мартин Шеллейс.

Масштабы "Defender Europe 2020" – впечатляют. К участию в них привлекли тридцать семь тысяч военнослужащих из восемнадцати стран. Это семнадцать государств НАТО и Грузия – страна-партнер Альянса.

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Более половины личного состава – двадцать тысяч – армейцы Вооруженных сил США. Второй по величине контингент – около двух тысяч бойцов – выставила Польша.

Такие учения – конечно же, и проверка для техники. Армейские бронетанковые бригады из штатов Техас и Джорджия привезли с собой около тринадцати тысяч единиц военной техники и снаряжения. Это, в частности, танки "Abrams", самоходные гаубицы М109 "Paladin" и другие боевые машины.

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