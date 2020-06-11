Держави НАТО намагаються усунути перешкоди на шляху до участі жінок в усіх галузях життя. Гендерна політика стала й одними з пріоритетів України. Сьогодні жінки у нашій державі підкорюють галузі, що донедавна вважалися суто чоловічими. Зокрема, обіймають офіцерські посади у збройних силах.

Наскільки нашій державі вже вдалося подолати усталений стереотип "не жіноча справа" – читайте у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Кар'єра жінок у війську

Понад 3 мільйони жінок коли-небудь служили в американському війську. Офіційно до лав збройних сил їх почали приймати ще в 1942 році. Останні перепони для успішної кар'єри зникли у 2011 році. Тоді жінки отримали можливість служити у підводному флоті.

Зараз в армії США для жінок обмежень немає, вони мають ті самі права й можливості, що і чоловіки та складають приблизно 20% від усього особового складу.



Жінок почали брати до збройних сил ще у 1942 році / Скриншот з відео

У 2018 році генерал-лейтенант Лаура Річардсон вперше в історії очолила Командування збройних сил США. В американській армії створили й окрему військову уніформу, обладнану для особливих жіночих потреб.

Вимоги до військовослужбовиць – ті самі, що й до колег-чоловіків. Під час тренувань вчаться запускати снаряди, стріляти по мішенях, долають майже 20 кілометрів з ношею у 75 кілограмів.

У збройних силах Румунії служать 3,5 тисячі жінок. Вони не лише залучені до всіх видів військ, а й беруть участь у миротворчих операціях за кордоном. Зокрема, у місії НАТО в Афганістані. А у державах НАТО військова справа вже давно перестала бути суто чоловічим заняттям. Ще у далекому 1961 році на конференції у Копенгагені у Північноатлантичному альянсі вирішили взяти курс на гендерну рівність та активніше залучати жінок до армійської служби.

НАТО вірить у ключову роль, яку можуть відгравати жінки у гарантуванні миру та безпеки. І ми маємо зробити гендерну рівність невід'ємною частиною політичного, цивільного та військового життя,

– зазначила представниця з питань жінок, миру і безпеки Клер Ганчінсон.



Клер Гатчінсон / Фото НАТО

Коли все почалося

Вперше жінок почали запрошувати до збройних сил Канади у 1895 році. Їх приймали на військову службу не лише санітарками та діловодами, а й у бойові частини. У 2001 році Канада позбулася останньої перепони на шляху до гендерної рівності в армії: жінкам дозволили служити на підводних човнах.

У Великій Британії ще у 1917 році сформували Жіночі королівські військово-повітряні сили. Нині жінки у Сполученому Королівстві можуть служити в усіх родах військ та обіймати керівні посади. Так, у травні 2012 року вперше в історії країни жінці довірили командування бойовим кораблем. Нині приблизно 10% особового складу британської армії – це жінки.

Найбільш фемінізована армія Європи – французька. Жінки у тамтешньому війську служать з 1939 року. І нині у складі збройних сил – їх більше, ніж 22%.

А Норвегії вдалося досягти чи не найбільшого прогресу у гендерній рівності. Це перша країна НАТО, де армійська служба для жінок не просто дозволена, а обов'язкова. Балансу намагаються досягти і у цивільній царинці суспільного життя. Відповідно до норвезьких законів, щонайменше 40% у радах директорів компаній повинні складати жінки. А в уряді представницям прекрасної статі належить половина міністерських портфелів.

(Не)жіночі посади

Посади міністрів оборони у Франції, Німеччині, Албанії, Нідерландах, Іспанії та Данії – обіймають жінки. У 2010 році колишня журналістка BBC Оана Лунгеску стала першою жінкою-речницею НАТО. А у 2017 році американка Венді Бешнен очолила Офіс безпеки Альянсу. Інша громадянка США Роуз Гетемюллер у 2016 році стала заступницею генерального секретаря НАТО. Це найвища цивільна посада серед жінок в історії організації.



Роуз Гетемюллер / Фото НАТО

Щоб забезпечити рівність між жінками та чоловіками в усіх галузях життя, у НАТО був створений Комітет з гендерних перспектив. А також запроваджена посада спеціального представника Генерального секретаря з питань жінок, миру і безпеки. Нині її обіймає Клер Гатчінсон. Громадянка Канади, що до цього понад 10 років була радницею ООН з гендерних питань, зокрема у Косові і Лівані.

Військові жінки в Україні

Чимало кроків на шляху до гендерної рівності вже зробила Україна. Щороку кількість жінок, які йдуть до лав Збройних Сил збільшується. Їх не лякають ані фізичні навантаження, ані добові наряди, ані бойові дії. Якщо 12 років тому жінок в українській армії було менше, ніж 2 тисячі, то нині у ЗСУ їх служить майже 29 тисяч.

За останні 6 років відбулися колосальні зміни у залученні жінок до військової служби. До 2016 року вони взагалі не мали права обіймати офіцерські посади в ЗСУ. Однак з початком бойових дій на сході України, жінки, яким була не байдужа доля країни, почали вступати до добровольчих батальйонів та опановувати військові спеціальності.



Жінки-військові / Фото Міноборони

А у 2018 році жінки на законодавчому рівні були зрівняні у правах з чоловіками. Чимало кроків зроблено й для рівної участі жінок та чоловіків у громадському та політичному житті.

Рівність жінок і чоловіків

Кабінет Міністрів України проголосував за приєднання до міжнародного "Партнерства Біарріц" зі встановлення рівності жінок і чоловіків 7 травня. Відтепер наша держава має активніше сприяти залученню жінок до розв'язання суспільних проблем, ознайомлювати дітей з поняттям гендерної рівності, запобігати насильству та надати більше можливостей чоловікам піклуватися про дітей.

Досягти гендерної рівності Україні допомагає НАТО. Представники Альянсу регулярно проводять консультації з українським урядом. Питання забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків окреслене і в щорічній національній програмі під егідою Комісії Україна-НАТО.

В українській армії вже є і жінки-генерали, а у травні цього року з'явилася й перша дівчина-водолаз. 19-річна одеситка Катерина Нікітенко завершила водолазні спуски інструкторського складу школи водолазів ЗСУ в Одеській практичній гавані. Дівчина успішно подолала складні випробування, які не під силу й більшості чоловіків. Вона вправно пірнає на глибину до 30 метрів, вміє розміновувати морські комунікації та виграла всеукраїнські змагання з акватлону.

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За роки незалежності України кількість жінок у збройних силах зросла в 16 разів. А подальші кроки уряду в цьому напрямку наближують нашу державу до НАТО у прагненні досягти реального гендерного балансу у галузі безпеки та оборони. Водночас варто пам'ятати: гендерна рівність – це не про кількість або особливі права жінок та чоловіків, а про відсутність бар'єрів, однакові можливості та взаємоповагу.