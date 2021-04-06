СНБО готовит решение о ключевых шагах на пути Украины в НАТО, – Стефанишина
Совет национальной безопасности и обороны готовит решение о ключевых шагах Украины на пути к членству в НАТО. В частности, это необходимо для усиления внутренней работы государства в этом направлении.
Источник:"Интерфакс-Украина"
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что одним из элементов решения будет формирование национальной системы перехода на стандарты Альянса. Все потому, что речь идет не только о вопросах, которые касаются Министерства обороны.
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Стефанишина отметила, что это также вопрос служб внутренней безопасности и в целом сектора безопасности и обороны, ответственных за внедрение стандартов НАТО.
Сейчас готовится специальное решение СНБО, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и внутренней работы в этом направлении,
– отметила вице-премьер.
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Вступление Украины в НАТО: коротко
- НАТО в июне 2020 года признало Украину участником Программы расширенных возможностей.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина в 2021 году ждет подготовку к предоставлению Плана действий по членству в НАТО.
- Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников отметил, что украинское государство должно быть готово к членству в Альянсе. Для этого власти нужно провести комплекс необходимых реформ.
- Стоит заметить, что президент США Джозеф Байден поддерживает прогресс Украины на пути к членству в НАТО.
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