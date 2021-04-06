Совет национальной безопасности и обороны готовит решение о ключевых шагах Украины на пути к членству в НАТО. В частности, это необходимо для усиления внутренней работы государства в этом направлении.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что одним из элементов решения будет формирование национальной системы перехода на стандарты Альянса. Все потому, что речь идет не только о вопросах, которые касаются Министерства обороны.

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Стефанишина отметила, что это также вопрос служб внутренней безопасности и в целом сектора безопасности и обороны, ответственных за внедрение стандартов НАТО.

Сейчас готовится специальное решение СНБО, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и внутренней работы в этом направлении,

– отметила вице-премьер.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 6 апреля провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Темой стало обострение ситуации на Донбассе.

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