Украина не первый год ждет Плана действий относительно своего членства в НАТО. И сейчас наша страна готова к этому больше, чем 13 лет назад.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, Украина надеется на подготовку плана после саммита НАТО, который состоится в этом году.

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Стефанишина напомнила, что декларация Бухарестского саммита 2008 четко определяет, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Этим же документом поручено министрам стран альянса начать подготовку предоставления ПДЧ.

Я считаю, что выполнение второй части этой декларации как-то затянулось – на 13 лет. В этом году на саммите лидеров стран-членов будет определяться десятилетняя стратегия развития альянса. Думаю, пришло время наконец выполнить условия декларации Бухарестского саммита,

– подчеркнула Стефанишина.

Она настаивает, что Украина ожидает инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ПДЧ в НАТО – это первоочередная цель для Украины.

Почему это важно? Членство Украины в НАТО является залогом безопасности нашего государства, в частности, в условиях агрессии России.

Заметим, что 12 июня 2020 года Североатлантический Альянс признал Украину участником Программы расширенных возможностей. До этого такой статус имели лишь несколько стран, в частности Грузия, а также страны-члены ЕС Швеция и Финляндия.