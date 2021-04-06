Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что вступление Украины в НАТО поможет остановить оккупацию Россией территорий государства. Однако это может Украине дорого обойтись.

По словам Арестовича, российские войска не смогут находиться в стране, которая является членом Альянса, ведь это будет "нонсенсом". Он также отметил, что Кремль себе этого просто не сможет позволить.

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Как заявил Арестович, Россия оккупировала Крым и другие территории на Донецкой и Луганской области для того, чтобы усложнить путь Украины в НАТО. Он убежден, что украинское государство дорого платит за самостоятельность своей политики.

Сама попытка вступить в НАТО Украине дорого обойдется. И уже дорого обходится,

– подчеркнул Арестович.

Обратите внимание! Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников отметил, что украинское государство должно быть готово к членству в Альянсе. Для этого власти нужно провести комплекс необходимых реформ.

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Арестович также добавил, что Россия стремится ни при каких обстоятельствах не допустить вступления Украины в НАТО.

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