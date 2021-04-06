Вступление Украины в НАТО остановит Россию, но попытка дорого обойдется государству, – Арестович
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что вступление Украины в НАТО поможет остановить оккупацию Россией территорий государства. Однако это может Украине дорого обойтись.
Источник:"Интерфакс-Украина"
По словам Арестовича, российские войска не смогут находиться в стране, которая является членом Альянса, ведь это будет "нонсенсом". Он также отметил, что Кремль себе этого просто не сможет позволить.
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Как заявил Арестович, Россия оккупировала Крым и другие территории на Донецкой и Луганской области для того, чтобы усложнить путь Украины в НАТО. Он убежден, что украинское государство дорого платит за самостоятельность своей политики.
Сама попытка вступить в НАТО Украине дорого обойдется. И уже дорого обходится,
– подчеркнул Арестович.
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Арестович также добавил, что Россия стремится ни при каких обстоятельствах не допустить вступления Украины в НАТО.
Вступление Украины в НАТО: что известно
- Украина в июне 2020 года приобрела статус партнера с расширенными возможностями НАТО.
- По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в 2021 году украинское государство ждет подготовка к предоставлению плана действий по членству в НАТО.
- Стоит заметить, что США поддерживают стремление Украины к вступлению в Альянс.
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