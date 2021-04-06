Вступ України до НАТО зупинить Росію, але це дорого обійдеться державі, – Арестович
Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що вступ України в НАТО допоможе зупинити окупацію Росією територій держави. Однак це може Україні дорого обійтись.
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
За словами Арестовича, російські війська не зможуть перебувати в країні, яка є членом Альянсу, адже це буде "нонсенсом". Він також зазначив, що Кремль собі цього просто не зможе дозволити.
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Як заявив Арестович, Росія окупувала Крим та інші території на Донеччині та Луганщині для того, щоб ускладнити шлях України в НАТО. Він переконаний, що українська держава дорого платить за самостійність власної політики.
Сама спроба вступити в НАТО Україні дорого обійдеться. І вже дорого обходиться,
– наголосив Арестович.
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Арестович також додав, що Росія прагне за жодних обставин не допустити вступу України в НАТО.
Вступ України в НАТО: що відомо
- Україна у червні 2020 року набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.
- За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, у 2021 році українська держава чекає на підготовку до надання Плану дій щодо членства в НАТО.
- Варто зауважити, що США підтримують прагнення України щодо вступу до Альянсу.
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