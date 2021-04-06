Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що вступ України в НАТО допоможе зупинити окупацію Росією територій держави. Однак це може Україні дорого обійтись.

За словами Арестовича, російські війська не зможуть перебувати в країні, яка є членом Альянсу, адже це буде "нонсенсом". Він також зазначив, що Кремль собі цього просто не зможе дозволити.

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Як заявив Арестович, Росія окупувала Крим та інші території на Донеччині та Луганщині для того, щоб ускладнити шлях України в НАТО. Він переконаний, що українська держава дорого платить за самостійність власної політики.

Сама спроба вступити в НАТО Україні дорого обійдеться. І вже дорого обходиться,

– наголосив Арестович.

Зверніть увагу! Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков зазначив, що українська держава має бути готовою до членства в Альянсі. Для цього владі потрібно провести комплекс необхідних реформ.

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Арестович також додав, що Росія прагне за жодних обставин не допустити вступу України в НАТО.

Вступ України в НАТО: що відомо