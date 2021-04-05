Путь Украины в НАТО лежит через Черное море, – Верещук
НАТО может быть заинтересованным в сотрудничестве с Украиной из-за Черноморского побережья и Крыма. Поэтому нашей стране нужно развивать военную инфраструктуру у Черного моря и его совместимость с силами Альянса.
Источник:фейсбук Ирины Верещук
Такое мнение высказала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Пост в фейсбуке она опубликовала 4 апреля, ко Дню создания НАТО.
Обратите внимание НАТО на своей официальной странице в Twitter рассказало об Украине
Наш путь в НАТО лежит через Черное море, – Верещук
Она рассказала, что занималась проблематикой НАТО и Черноморского региона еще депутатства в рамках Центра Балтийско-Черноморских исследований.
По ее словам, в будущем северное побережье Черного моря будет зоной геополитических столкновений. И важность этого региона будет расти по мере обострения отношений между Западом и Россией:
- в Европе,
- на Балканах;
- на Ближнем Востоке;
- в Закавказье.
Наш путь в НАТО лежит через Черное море,
– отметила Ирина Верещук.
И отметила, что Украине надо ускоренно развивать военную инфраструктуру Черноморского побережья и его совместимость с силами Альянса: военно-морскую инфраструктуру, противовоздушные, противоракетные и противокорабельные системы.
Депутат подчеркнула, что нашей стране необходимо увеличить количество офицеров ВМС, которые проходят подготовку в странах НАТО. В частности, в Великобритании. "Ибо наряду с США, именно англичане являются лучшими учителями в противостоянии России на Черном море", – объяснила она.
По ее мнению, роль нашего Черноморского побережья как платформы геополитического сдерживания России может стать важным фактором как в реализации евроатлантического курса Украины, так и в возвращении Крыма.
Отношения Украины с НАТО: последние новости
- 12 июня 2020 года НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в 2021 году Украина ждет подготовку по предоставлению Плана действий относительно членства.
- Президент США Джо Байден сказал, что поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.
- 4 апреля Владимир Зеленский поздравил Организацию Североатлантического договора с 72-годовщиной. И подчеркнул, что ожидает расширения сотрудничества нашего государства и НАТО. А также отметил, что рассчитывает на поддержку союзников.
Поделиться новостью