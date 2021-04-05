НАТО может быть заинтересованным в сотрудничестве с Украиной из-за Черноморского побережья и Крыма. Поэтому нашей стране нужно развивать военную инфраструктуру у Черного моря и его совместимость с силами Альянса.

Такое мнение высказала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Пост в фейсбуке она опубликовала 4 апреля, ко Дню создания НАТО.

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Наш путь в НАТО лежит через Черное море, – Верещук

Она рассказала, что занималась проблематикой НАТО и Черноморского региона еще депутатства в рамках Центра Балтийско-Черноморских исследований.

По ее словам, в будущем северное побережье Черного моря будет зоной геополитических столкновений. И важность этого региона будет расти по мере обострения отношений между Западом и Россией:

в Европе,

на Балканах;

на Ближнем Востоке;

в Закавказье.

Наш путь в НАТО лежит через Черное море,

– отметила Ирина Верещук.

И отметила, что Украине надо ускоренно развивать военную инфраструктуру Черноморского побережья и его совместимость с силами Альянса: военно-морскую инфраструктуру, противовоздушные, противоракетные и противокорабельные системы.

Депутат подчеркнула, что нашей стране необходимо увеличить количество офицеров ВМС, которые проходят подготовку в странах НАТО. В частности, в Великобритании. "Ибо наряду с США, именно англичане являются лучшими учителями в противостоянии России на Черном море", – объяснила она.

По ее мнению, роль нашего Черноморского побережья как платформы геополитического сдерживания России может стать важным фактором как в реализации евроатлантического курса Украины, так и в возвращении Крыма.

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