Латвія підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич відреагував на стягування російських військ до кордону з Україну. Він заявив, що нашій державі необхідно надати План дій щодо членства в НАТО.
Джерело:фейсбук посольства України у Латвії
Що заявили у Латвії
У Латвії уважно спостерігають за російською ескалацією на Донбасі. Про це міністр заявив у інтерв'ю LTV Ziņu Dienests.
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Україна вже протягом 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій щодо членства. Мабуть, вже таки час надати цей План Україні. Це буде як мінімум сигналом від нас (НАТО – 24 канал), що українці не залишаться без підтримки,
– сказав Ринкевич.
Він наголосив, що однозначно підтримає таке рішення.
Латвійський чиновник підкреслив, що наразі достеменно не зрозуміло, російські війська – це демонстрація сили чи реальна агресія. Втім, за його словами, є всі підстави для занепокоєння.
Україна і НАТО: останні новини
- Останніми днями політики активно заговорили про важливість надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Це пов'язано із загостренням ситуації на Донбасі.
- Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що РНБО готує рішення щодо ключових заходів України на шляху до членство в Альянсі.
- Речник Держдепартаменту США Нед Прайс закликав Київ провести глибокі реформи, щоб стати партнером НАТО.
- У Німеччині ж кажуть, що наразі членсто України в Альянсі не є на порядку денному.
- Водночас Велика Британія, Канада, Польща, США і Литва підтримали євроатлантичні прагнення нашої країни.
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