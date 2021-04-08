Латвия поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на стягивание российских войск к границе с Украиной. Он заявил, что нашей стране необходимо предоставить План действий по членству в НАТО.
Источник:фейсбук посольства Украины в Латвии
Заявивших в Латвии
В Латвии внимательно наблюдают за российской эскалацией на Донбассе. Об этом министр заявил в интервью LTV Ziņu Dienests.
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Украина уже на протяжении 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий относительно членства. Пожалуй, уже таки время предоставить этот План Украины. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО – 24 канал), что украинцы не останутся без поддержки,
– сказал Ринкевич.
Он отметил, что однозначно поддержит такое решение.
Латвийский чиновник подчеркнул, что пока точно не ясно, российские войска – это демонстрация силы или реальная агрессия. Впрочем, по его словам, есть все основания для беспокойства.
Украина и НАТО: последние новости
- В последние дни политики активно заговорили о важности предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Это связано с обострением ситуации на Донбассе.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что СНБО готовит решение о ключевых мероприятий Украины на пути к ее членами.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал Киев провести глубокие реформы, чтобы стать партнером НАТО.
- В Германии говорят, что сейчас членсто Украины в Альянсе не стоит на повестке дня.
- В то же время Великобритания, Канада, Польша, США и Литва поддержали евроатлантические стремления нашей страны.
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