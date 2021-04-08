Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на стягивание российских войск к границе с Украиной. Он заявил, что нашей стране необходимо предоставить План действий по членству в НАТО.

Заявивших в Латвии

В Латвии внимательно наблюдают за российской эскалацией на Донбассе. Об этом министр заявил в интервью LTV Ziņu Dienests.

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Украина уже на протяжении 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий относительно членства. Пожалуй, уже таки время предоставить этот План Украины. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО – 24 канал), что украинцы не останутся без поддержки,

– сказал Ринкевич.

Он отметил, что однозначно поддержит такое решение.

Латвийский чиновник подчеркнул, что пока точно не ясно, российские войска – это демонстрация силы или реальная агрессия. Впрочем, по его словам, есть все основания для беспокойства.

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