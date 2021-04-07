Украинский президент Владимир Зеленский встретился со Стюартом Пичем, который возглавляет Военный комитет НАТО. Они общались, в частности, об обострении на Донбассе.

Глава государства поблагодарил Альянс за поддержку и внимание к Украине. А также – за серьезную заинтересованность в ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Обратите внимание США призвали Украину провести глубокие реформы, чтобы стать членом НАТО

"К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", – отметил президент Зеленский.

И подчеркнул, что Украина осуществила мощные шаги для деэскалации ситуации на востоке. В частности – когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня.

По его словам, это имело результат. Ведь с тех пор и до декабря 2020 года наблюдались только одиночные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших защитников Украины.

Однако с декабря началось осложнение, Украина уже потеряла более 20 своих воинов. Поэтому наше государство постоянно призывает к соблюдению режима прекращения огня,

– подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что речь идет о том формате, в котором он действовал после 27 июля. Также глава государства обратил внимание на дезинформацию как мощный инструмент в гибридной войне.

Что сказал председатель Военного комитета НАТО

Пич подчеркнул, что НАТО приветствует приверженность Зеленского мирному урегулированию конфликта на Донбассе. И добавил, что НАТО осуждает российскую агрессию против Украины.

Мы призываем Россию прекратить ее поддержку боевиков на востоке Украины и вывести ее силы с украинской территории. Украина является одним из важнейших партнеров НАТО,

– заверил он.

Глава Военного комитета НАТО подчеркнул, что Альянс ценит партнерство с Украиной и в полной мере поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.

Справка. Ранее председатель военного комитета НАТО посетил Львов. Там он встретился с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и мэром Львова Андреем Садовым.

Кто еще присутствовал на встрече с Пичем: