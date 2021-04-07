Український президент Володимир Зеленський зустрівся зі Стюартом Пічем, який очолює Військовий комітет НАТО. Вони спілкувалися, зокрема, про загострення на Донбасі.

Глава держави подякував Альянсу за підтримку та увагу до України. А також – за серйозну зацікавленість щодо ситуації на Донбасі та в окупованому Криму.

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"На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів", – зазначив президент Зеленський.

Й наголосив, що Україна здійснила потужні кроки задля деескалації ситуації на сході. Зокрема – коли домоглася запровадження з 27 липня сталого режиму припинення вогню.

За його словами, це мало результат. Адже відтоді й до грудня 2020 року спостерігалися лише поодинокі постріли та значно зменшилася кількість загиблих захисників України.

Однак з грудня почалося ускладнення, Україна вже втратила понад 20 своїх воїнів. Через це наша держава постійно закликає до дотримання режиму припинення вогню,

– підкреслив Зеленський.

Він пояснив, що мовиться про той формат, у якому він діяв після 27 липня. Також глава держави звернув увагу на дезінформацію як потужний інструмент у гібридній війні.

Що сказав голова Військового комітету НАТО

Піч підкреслив, що НАТО вітає відданість Зеленського мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі. Й додав, що НАТО засуджує російську агресію проти України.

Ми закликаємо Росію припинити її підтримку бойовиків на сході України та вивести її сили з української території. Україна є одним з найважливіших партнерів НАТО,

– запевнив він.

Очільник Військового комітету НАТО наголосив, що Альянс цінує партнерство з Україною та у повній мірі підтримує її суверенітет і територіальну цілісність.

Довідка. Раніше голова Військового комітету НАТО відвідав Львів. Там він зустрівся головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком та мером Львова Андрієм Садовим. Хто ще був присутнім на зустрічі з Пічем: