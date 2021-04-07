США поддерживают стремление Украины в НАТО. В то же время в Штатах напомнили, что Киев должен реализовать глубокие и всесторонние реформы для членства.

Двери НАТО должны оставаться открытыми для кандидатов, если они смогут выполнить обязательства по членству и способствовать безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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Нужны реформы

Политик подчеркнул, что страны-претенденты на членство должны соответствовать стандартам организации.

Мы продолжаем призывать руководство Украины провести глубокие, всесторонние и своевременные реформы, необходимые для построения более стабильной демократической и свободной страны,

– сказал Прайс.

По его словам, США поддерживают усилия Украины по продвижению верховенства права, реформ для экономического роста.

"Конечно, продолжаем поддерживать нашего партнера, Украину, в ее противостоянии российской агрессии", – добавил пресс-секретарь.

Он напомнил, что по этому вопросу ряд высокопоставленных чиновников США и Украины, а также президенты имели телефонные переговоры. Прайс подытожил, что Штаты готовы тесно сотрудничать с Украиной по реформам.

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