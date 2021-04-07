Представители правительства Германии сдержанно отреагировали на желание Украины в ближайшее время получить План действий по членству в НАТО. Там заявили, что сейчас вопрос вступления государства в Альянс не на повестке дня.

Представитель немецкого правительства Ульрике Деммер отметила, что Украина является многолетним партнером НАТО. В то же время сам Североатлантический альянс исповедует политику "открытых дверей".

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Однако, по словам Деммер, все последующие шаги украинского государства для получения членства в НАТО пока не ко времени.

Обратите внимание! Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству. Это позволит государству вступить в Североатлантический альянс.

Реакция на агрессию России

Деммер также выразила обеспокоенность из-за обострения ситуации на Востоке Украины и стягивание российских войск. В частности, она выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны правительства Германии.

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Вступление Украины в НАТО: кратко