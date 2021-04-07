Не на повестке дня: Германия выступила против вступления Украины в НАТО
Представители правительства Германии сдержанно отреагировали на желание Украины в ближайшее время получить План действий по членству в НАТО. Там заявили, что сейчас вопрос вступления государства в Альянс не на повестке дня.
Источник:DW
Представитель немецкого правительства Ульрике Деммер отметила, что Украина является многолетним партнером НАТО. В то же время сам Североатлантический альянс исповедует политику "открытых дверей".
Читайте также Вступление Украины в НАТО остановит Россию, но это дорого обойдется государству, – Арестович
Однако, по словам Деммер, все последующие шаги украинского государства для получения членства в НАТО пока не ко времени.
Реакция на агрессию России
Деммер также выразила обеспокоенность из-за обострения ситуации на Востоке Украины и стягивание российских войск. В частности, она выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны правительства Германии.
К теме Россия пытается дискредитировать роль нормандского формата, – Резников
Вступление Украины в НАТО: кратко
- Украина в июне 2020 года приобрела статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Государство стало партнером Североатлантического альянса.
- Спикер Государственного департамента США Нед Прайс призвал Украину провести глубокие реформы, чтобы стать членом НАТО.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Совет нацбезопасности и обороны готовит решение относительно ключевых мер Украины на пути к членству в Альянсе.
Поделиться новостью