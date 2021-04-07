Литва предложит союзникам НАТО предоставить Украине План действий по членству. Это позволит государству вступить в Североатлантический альянс.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресконференции с главой МИД Испании Аранчой Гонсалес Лайя заявил, что в ближайшее время нужно вновь рассмотреть возможность предоставления Украине ПДЧ. По его словам, этот вопрос уже начали обсуждать с коллегами из стран Балтии.

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Ландсбергис отметил, что предоставление Украине ПДЧ будет "сильным сигналом для России". Это станет подтверждением того, что НАТО ценит и поддерживает избранную украинским государством трансатлантическую связь.

В ближайшее время мы должны снова обратиться к коллегам с письмом, чтобы рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине,

– подчеркнул глава МИД Литвы.