Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на пресконференции с главой МИД Испании Аранчой Гонсалес Лайя заявил, что в ближайшее время нужно вновь рассмотреть возможность предоставления Украине ПДЧ. По его словам, этот вопрос уже начали обсуждать с коллегами из стран Балтии.
Ландсбергис отметил, что предоставление Украине ПДЧ будет "сильным сигналом для России". Это станет подтверждением того, что НАТО ценит и поддерживает избранную украинским государством трансатлантическую связь.
В ближайшее время мы должны снова обратиться к коллегам с письмом, чтобы рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине, – подчеркнул глава МИД Литвы.