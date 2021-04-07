На сайте НАТО добавили украинскую версию. Изменения ввели 6 апреля. К тому же 5 апреля в фейсбуке и твиттере альянса появились сообщения на украинском языке.

Теперь украинцам, которые будут искать сайт организации, сразу будет показывать версию на государственном языке. До этого на сайте публиковали новости НАТО на трех языках – французском, английском и русском.

К слову США призвали Украину провести глубокие реформы, чтобы стать членом НАТО



На сайте НАТО заработала украинская версия / Скриншот сайта НАТО

Первое сообщение на украинском языке в твиттере и фейсбуке НАТО появилось 5 апреля. В заметке говорится, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО. Также в Альянсе отмечают, что Украина – ценный партнер для НАТО.

Также в заметке говорится о том, что сейчас в штабе LANDCOM (Объединенное командование ОСВ является центральным командованием всех сухопутных войск НАТО) работает украинский офицер.

Коротко о вступлении Украины в НАТО