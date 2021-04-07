Заработала украинская версия сайта НАТО: фото
На сайте НАТО добавили украинскую версию. Изменения ввели 6 апреля. К тому же 5 апреля в фейсбуке и твиттере альянса появились сообщения на украинском языке.
Источник:НАТО
Теперь украинцам, которые будут искать сайт организации, сразу будет показывать версию на государственном языке. До этого на сайте публиковали новости НАТО на трех языках – французском, английском и русском.
К слову США призвали Украину провести глубокие реформы, чтобы стать членом НАТО
На сайте НАТО заработала украинская версия / Скриншот сайта НАТО
Первое сообщение на украинском языке в твиттере и фейсбуке НАТО появилось 5 апреля. В заметке говорится, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО. Также в Альянсе отмечают, что Украина – ценный партнер для НАТО.
Также в заметке говорится о том, что сейчас в штабе LANDCOM (Объединенное командование ОСВ является центральным командованием всех сухопутных войск НАТО) работает украинский офицер.
Коротко о вступлении Украины в НАТО
- В 2020 году Украина стала партнером НАТО и вошла в список 6 партнеров с расширенными возможностями.
- О вступлении Украины в НАТО начали активнее говорить после обострения ситуации на востоке Украины.
- Стремление Украины стать членом НАТО поддержал президент США Джо Байден и его администрация.
- 6 апреля 2021 года из-за обострения на Донбассе генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Владимиру Зеленскому и поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Тогда президент Зеленский подчеркнул, что НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе, а План действий по членству станет настоящим сигналом для России.
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