Запрацювала українська версія сайту НАТО: фото
На сайті НАТО додали українську версію. Зміни запровадили 6 квітня. До того ж 5 квітня у фейсбуці та твітері Альянсу з'явились дописи українською мовою.
Джерело:НАТО
Тепер українцям, які шукатимуть сайт організації, відразу показуватиме версію державною мовою. До цього на сайті публікували новини НАТО трьома мовами – французькою, англійською та російською.
До слова США закликали Україну провести глибокі реформи, щоб стати членом НАТО
На сайті НАТО запрацювала українська версія / Скриншот сайту НАТО
Перший допис українською мовою у твітері та фейсбуці НАТО з'явився 5 квітня. У дописі йдеться, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування НАТО. Також у Альянсі зазначають, що Україна цінний партнер для НАТО.
Також у дописі йдеться про те, що зараз у штабі LANDCOM (Об'єднане командування ОСВ є центральним командуванням всіх сухопутних військ НАТО) працює український офіцер.
Коротко про вступ України в НАТО
- У 2020 році Україна стала партнером НАТО та увійшла до списку 6 партнерів з розширеними можливостями.
- Про вступ України в НАТО почали активніше говорити після загострення ситуації на Сході України.
- Прагнення України стати членом НАТО підтримав президент США Джо Байден та його адміністрація.
- 6 квітня 2021 року через загострення на Донбасі генсек НАТО Єнс Столтенберг зателефонував президенту Володимиру Зеленському та підтримав суверенітет та територіальну цілісність України. Тоді президент Зеленський наголосив, що НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, а План дій щодо членства стане справжнім сигналом для Росії.
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