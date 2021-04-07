На сайті НАТО додали українську версію. Зміни запровадили 6 квітня. До того ж 5 квітня у фейсбуці та твітері Альянсу з'явились дописи українською мовою.

Тепер українцям, які шукатимуть сайт організації, відразу показуватиме версію державною мовою. До цього на сайті публікували новини НАТО трьома мовами – французькою, англійською та російською.

До слова США закликали Україну провести глибокі реформи, щоб стати членом НАТО



На сайті НАТО запрацювала українська версія / Скриншот сайту НАТО

Перший допис українською мовою у твітері та фейсбуці НАТО з'явився 5 квітня. У дописі йдеться, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування НАТО. Також у Альянсі зазначають, що Україна цінний партнер для НАТО.

Також у дописі йдеться про те, що зараз у штабі LANDCOM (Об'єднане командування ОСВ є центральним командуванням всіх сухопутних військ НАТО) працює український офіцер.

Коротко про вступ України в НАТО